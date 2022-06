Seit 14. Mai 2020 hat die Stadt Linz einen eigenen Klimabeirat. Dieser hat nun fünf neue Klimafondsprojekte positiv bewertet. Von einer App fürs Radfahren über die Neugestaltung der "Klimaachse Linz" sind einige vielversprechende Ideen dabei.

LINZ. Am Donnerstagabend versammelte sich der Klimabeirat der Stadt Linz. Die Sitzung beschäftigte sich mit sieben neu eingerichteten Projekten zum Thema "Klimaschutz". Davon wurden fünf ausgewählt, die in den kommenden Stadtsenats- und Gemeinderatssitzungen ihren offiziellen Beschluss finden sollen. Insgesamt stehen rund 350.000 Euro für die Realisierung von Klimafondsprojekten zur Verfügung. Themen sind Mobilität, Konsum, Digitalisierung und Stadtgestaltung.

Bonus fürs Radeln und Theater für die Sinne

Das erste Projekt "Klimaachse Linz" zielt auf die Neugestaltung der Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Hafen ab. Die Bewohnerinnen und Bewohner können dabei Ideen zur Neugestaltung einbringen. Mit "The Island of the Day before“ soll ein Aquaponik-System in der Klimaoase Linz/Lustenau entstehen. Das Projekt kombiniert die Aufzucht von Fischen mit der Versorgung angebauter Pflanzen. Die Stadt selbst hat das Projekt "Fahrradstrategie" eingereicht, mit dem der Radverkehr gefördert werden und konkrete Umsetzungspläne erstellt werden sollen. Auch "Bike Benefit" motiviert für das Radfahren. Mittels App können Userinnen und User Bonuspunkte für jede Fahrt sammeln und diese dann bei Partnerbetrieben einlösen. Das letzte Förderprojekt „Klimazone Phönix Theater“ möchte ein ganz besonderes Theater schaffen, das alle Sinne anspricht. Besucherinnen und Besucher beschäftigen sich so anhand von Riechen, Hören und Schmecken mit klimarelevanten Fragen.