LINZ. "Eine kleine, aber feine Auswahl an rein veganen sowie vegetarischen Lokalen gibt es in Linz", so das Urteil der Ferienhäuser-Suchmaschine "Holidu". Im Ranking der vegan- und veggiefreundlichsten Städte Österreichs belegt die Stahlstadt den vierten Rang. Zusätzlich untersuchte Holidu das Suchvolumen für vegane und vegetarische Restaurants in den jeweiligen Städten. Ergebnis: Mehr als 5.000 Mal wurde im Monat nach veganen Restaurants in Linz gegoogelt – 1.820 Suchanfragen pro Monat entfieln auf vegetarische Lokale.

Hier werden VeganerInnen in Linz garantiert satt