Die Linzer Klangwolke verlässt heuer Corona-bedingt ihren traditionellen Aufführungsort im Donaupark und verteilt sich auf unterschiedliche und teils unkonventionelle Weise in der gesamten Stadt. Nicht wundern, wenn Sie am 12. September Außergewöhnliches hören.

LINZ. "Eine Klangwolke, wie wir sie noch nie erlebt haben", kündigt Bürgermeister Klaus Luger das umfangreiche Programm an. Tatsächlich erwartet die Besucher Außergewöhnliches bei der diesjährigen Klangwolke. Kaum ein Fleckerl bleibt "unbespielt". In Anlehnung an ihre Premiere 1979 sind dieses Jahr die Linzer aufgefordert, zwischen 20 und 21 Uhr ihre Lautsprecher ins Fenster zu stellen und eine "Radiowolke" in der gesamten Stadt zu verbreiten.

Eine "Sinfonie der Stadt"

Aus einer Vielzahl verschiedener Linzer Klänge baut sich die "Sinfonie der Stadt" zwischen 20 und 21 Uhr langsam auf. Ungewöhnliche "Instrumente" wie Glocken, Einsatzfahrzeuge, Sirenen, Fahrradklingeln und viele mehr kommen dabei zum Einsatz und bilden die Grundlage für eine eigene Komposition. Auch das Linzer Stadion wird ab 20 Uhr zur Klangarena. Sie trägt Fangesänge, Pfeifen, Jubel und Klatschen zur Sinfonie bei und wird weithin zu hören sein. Per Online-Stream ist Sounding Linz ab 20 Uhr auf brucknerhaus.at für alle zu hören und zu sehen.

Speziell angefertigte Wolkentonhörner schallen, wie hier vom Hafen aus, am Klangwolken-Tag durch die Stadt.

Klangwolke zum Mitmachen und selbst entdecken

Das ist allerdings nur einer der Höhepunkte der Klangwolke. "Alles entwickelt sich aus der Stadt selbst", bringt es Schallkünstler Peter Androsch auf den Punkt. Er gehört neben Wolfgang "Fadi" Dorninger, Sam Auinger und Gitti Vasicek zum Organisatoren-Quartett, für die diese Beschreibung ebenfalls zutrifft. Corona-bedingt greift die Stadt heuer auf ihr eigenes, großes Potenzial zurück und beauftragte ausschließlich heimische Künstler mit der Konzeption der Klangwolke. Diese haben sich für "Sounding Linz" Einiges überegt – entstanden ist eine Klangwolke zum Mitmachen und selbst entdecken. "Machen Sie sich auf einen Spaziergang durch die Stadt", rät Androsch deshalb. Das detaillierte Programm ist auch auf soundinglinz.at zu finden.

Goldene Klangfahnen markieren akustisch interessante Orte im gesamten Stadtgebiet.

Beim Spaziergang die Stadt erkunden

Bereits ab den Morgenstunden sind zahlreiche Klangorte in Betrieb. Diese bestehen aus Brunnen, Unterführungen, offenen Kirchen und mit goldenen Klangfahnen markierten Plätzen im gesamten Stadtgebiet. Ab 14 Uhr startet die rollende Klingelwelle auf einen Fahrrad-Rundkurs durch die Stadt - Mitmachen, gerne auch mit Kindern, erwünscht. Außerdem laufen bereits seit 16. August verschiedene Klangspaziergänge, teils geführt und, teils zum selber entdecken. Das genaue Programm dazu finden Sie auf der Website: soundinglinz.at

Das Besenballett wird am 12. September im Rahmen der Klangwolke durch die Stadtteile fegen.

Überraschungen und Abenteuer erleben

Von 10 bis 21 Uhr sind im gesamten Stadtgebiet akustische Überraschungen geplant. Klangwolkenhörner erklingen vom Pfenningberg und der Franz-Josefs-Warte, Sirenen heulen, Glocken läuten und Blasmusiker spielen von hundert Türmen herab. Außerdem fegt das "Besenballett" ausgehend von den Volkshäusern in den Stadtteilen in einer festgelegten Choreografie Richtung Innenstadt.

Von hundert Türmen aus werden Blasmusiker bei der Klangwolke den gesamten Stadtraum bespielen.

Klangjuwelen an ausgewählten Orten

Im Mariendom sowie in der Ursulinenkirche und dem Rosengarten am Schloßberg finden spezielle Aufführungen und Konzerte statt. Im Mariendom reizt Sam Auinger in einem Performance-Stück den Kirchenraum in seinen akustischen Möglichkeiten aus. Auch die Rudigierorgel wird eindrucksvoll zum Einsatz kommen. Es finden drei Aufführungen zwischen 20 und 21 Uhr statt.

In der Ursulinenkirche werden Werke des in Linz geborenen Komponisten Romanus Weichlin aufgeführt. Mit seinen Encaenia musices schuf er 1695 einen Meilenstein der barocken Kammermusik. Vertont wird seine Musik vom exquisiten Kammermusikorchester Ars Antiqua Austria. Auch hier finden drei Aufführungen zwischen 20 und 21 Uhr statt.

Im Rosengarten am Schloßberg kommen drei junge Wortkünstler zum Zug. Elena Wolff, Christopher Hütmannsberger und Henrik Szanto geben ebenfalls drei Aufführungen, bestehend aus Spoken Word, Poetry Slam und Rap, zwischen 20 und 21 Uhr.

Für alle Klangjuwelen sind kostenlose Zählkarten notwendig. Diese müssen vorab online unter brucknerhaus.at oder im Brucknerhaus Service-Center reserviert werden.

Die Klangwolke im Netz, Radio und TV

Auf dem Live-Stream des Brucknerhauses wird die Klangwolke von 20 bis 21 Uhr live übertragen. Auch über ORF Radio Oberösterreich ist sie zu hören. Außerdem überträgt das freie Radio FRO 24 Stunden Programm zur Klangwolke und DorfTV sendet live aus 24 Orten.

Das detaillierte Programm ist auch auf soundinglinz.at zu finden.