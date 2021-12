Zwei Jahre nach der Tat konnte gestern eine Linzer Räuberin an ihrem Fluchtort in der Schweiz festgenommen werden. Die 21.-Jährige sitzt in Auslieferungshaft.

LINZ. Eine verurteilte Räuberin konnte zwei Jahre nach der Tat in de Schweiz festgenommen werden. Die 21-Jährige hatte gemeinsam mit anderen Tätern am 6. Dezember 2019 einen Mann in seiner Linzer Wohnung ausgeraubt. Sie drangen maskiert in die Wohnung ein, schlugen ihr Opfer und stahlen Bargeld, Parfüm und Suchtmittel. Aufgrund ihrer einschlägigen Vorstrafen wurde die Linzerin zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt. Sie setzte sich in der Folge aber ab und tauchte in der Schweiz unter. Das LKA OÖ übernahm die Ermittlungen und konnte den Aufenthaltsort schließlich herausfinden.

Festnahme durch Schweizer Polizei

Über Sirene Österreich wurden die Kollegen der Zielfahndung Zürich von dem Aufenthaltsort informiert und die notwendigen Maßnahmen von der dortigen Kantonspolizei eingeleitet. Die 21-Jährige wurde am Vormittag des 22. Dezember von der Kantonspolizei Zürich festgenommen und ins Gefangenenhaus Zürich eingeliefert. Dort befindet sie sich in Auslieferungshaft.

