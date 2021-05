In der heurigen Spielsaison wechselt der Theaterverein Limbic 3000 vom Botanischen Garten in das Areal in und rund um den Turm 20. Die verfallene Wehranlage dient als Kulisse für den Shakespear-Klassiker "Viel Lärm um Nichts". Damit möchte der Verein dem unter Denkmalschutz stehendem Gebäude neues Leben einhauchen und es zur fixen Spielstätte adaptieren.

LINZ. "Wir wollen die Ruine des Turm 20 vor dem Verfall retten und ihr und der Fläche direkt Rundherum neues Leben einhauchen", kündigt der Theaterverein Limbic 3000 sein neues großes Vorhaben an. Im Sommer wird dort zwar noch renoviert und gebaut, trotzdem soll in der romantischen Kulisse am Kreuzweg 42 heuer schon die erste Premiere stattfinden. Mit der zweiten Shakespear-Produktion "Viel Lärm um Nichts" wollen die Theatermacher rund um Regisseur David Jentgens den Linzern einen einzigartigen Abend mitten in der Natur bescheren.

Neue Spielstätte im Turm 20

Nach den erfolgreichen beiden Produktionen im Botanischen Garten 2019 – "Ein botanischer Sommernachtstraum" sowie 2020 "Ronja Räubertochter" zieht der Theaterverein jetzt um. Die Produktion ist der erste Schritt für die neue Spielstätte. Die Bühnenkonstruktion wird in diesem Sommer noch vor dem Turm aufgebaut sein, während im Innenraum noch renoviert wird.

Information und Tickets

Die Premiere ist für 22. Juli geplant, weitere Spieltermine im Juli und August sind vorgesehen. Tickets kosten 30 Euro pro Person und können bereits jetzt online reserviert werden. Alle Informationen unter: sommertheaterlinz.at