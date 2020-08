Kurzfristige Reisewarnungen und Corona-bedingte Auflagen in vielen Staaten verändern derzeit das Reiseverhalten der Menschen. So wird in Linzer Reisebüros insgesamt weniger gebucht als im Vorjahr. Hoch im Kurs stehen in diesem Jahr Griechenland, Zypern, Italien und die kanarischen Inseln als Urlaubsziele.

LINZ. Seit 24. August gilt eine Corona-bedingte Reisewarnung der Stufe 6 für die spanischen Inseln Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza und Formentera. Zuvor hat die österreichische Bundesregierung bereits eine Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen. Diese Entwicklungen wirken sich jetzt auf das Reiseverhalten und die Anfragen für Fernreisen aus – auch in Linz. So berichtet das Team vom Reisebüro "Fluchthelfer" in der Linzer Altstadt, dass die Buchungslage im Vergleich zum Vorjahr "dramatisch eingebrochen" sei. Kurzfristige Reisewarnungen der Bundesregierung würden es schwer machen, darauf zu reagieren. Zusätzlich zur Zahl ändere sich auch die Art der Anfragen.

Österreich gefragt, aber oft ausgebucht

Verbundene Reiseleistungen seien derzeit keine gute Idee, da Flüge und Hotelbuchungen nicht zusammenhängen und somit im schlimmsten Fall auch nicht gemeinsam kostenfrei storniert werden könnten, sagt Geschäftsführerin Barbara Hörmanseder.

"Fluglinien gewähren teils keine vollen Rückerstattungen, sondern speisen uns mit Gutscheinen ab, die uns im Falle einer Insolvenz der Fluglinie dann nichts mehr nützen", so Hörmanseder.

Weniger gebucht wird derzeit auch beim Reisebüro "Restplatzbörse" am Linzer Hauptplatz. Österreichische Urlaubsziele sind laut Mitarbeiterin Gülcay Eroglu zwar gefragt, aber bereits häufig ausgebucht. Leichter sei es hingegen, ein Angebot innerhalb Europas zu bekommen.

Griechenland, Zypern und Kanaren beliebt

Gebucht werden bei der Restplatzbörse aktuell vor allem Reisen nach Griechenland und Zypern. Italien ist bei den Linzern ebenfalls beliebt, wobei das häufig selbst organisiert werde. Bei den "Fluchthelfern" sind neben Griechenland und vereinzelt Italien auch die Kanarischen Inseln gefragt. Da gebe es auch kurzfristige Angebote. Insgesamt stehen heuer aber weniger Last-minute-Angebote zur Verfügung. Flugreisen wie nach Griechenland sind aufgrund der insgesamt gesunkenen Nachfrage ohnehin günstiger als im Vorjahr. Ebenfalls möglich wären laut den "Fluchthelfern" einzelne Staaten in Afrika oder Inseln im Indischen Ozean.

Riskante Fernreisen

Bei der "Sprunghaftigkeit" der Regierung sei dem Team nach eine Buchung für eines dieser Ziele jedoch riskant. Ob die Reisen nämlich wirklich durchgeführt werden können, entscheidet sich oft erst kurz davor. Das berichtet auch Ulrike Weiß, Leiterin des Konsumentenschutzes der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ). Bei der AK melden sich derzeit überdurchschnittlich viele Personen mit Anfragen rund um den Sommerurlaub.

"So flexibel wie möglich"

"Wer seinen Urlaub noch vor sich hat und verreisen möchte, sollte so flexibel wie möglich bleiben, zum Beispiel individuell keine fixen Buchungen mit Stornogebühren machen und keine Vorauszahlungen an Beherbergungsbetriebe leisten. Am besten Sie vereinbaren die Möglichkeit zum kostenlosen Storno bis zum Anreisetag und die Bezahlung nur jener Nächte, die tatsächlich konsumiert wurden", rät Weiß.

Pauschal ist einfacher zu stornieren

Wer eine Pauschalreise mit Flug und Hotel bucht, kann übrigens einfacher stornieren als jemand, der individuell bucht. Diese sind bei einer Reisewarnung ab der Stufe 6 möglich, jedoch erst etwa eine Woche vor Reiseantritt. Muss der Veranstalter die Reise absagen, weil das Hotel nicht verfügbar ist oder der Flug nicht angetreten werden kann, bekommt man sein Geld zurück. Anders sieht es aus, wenn man zwar reisen könnte, aber nicht möchte. In diesem Fall kann ein Vertrag nicht kostenlos gekündigt werden. Laut Restplatzbörse-Mitarbeiterin Eroglu sind Reisen in andere Länder jedenfalls kein Problem. Zum Teil seien die Corona-bedingten Auflagen sogar strenger als in Österreich.