LINZ. Zu einer Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag, 23. August, auf der Linzer Landstraße gekommen. Ein 25-jähriger Iraker wird verdächtigt, gegen 2.30 Uhr einen 21-jährigen Rumänen mit einem Messer attackiert und im Bereich des Halses schwer verletzt zu haben. Das Opfer wurde in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert. Außerdem soll der Verdächtige einen 30-jährigen Rumänen aus Linz mit dem Messer am Handrücken verletzt haben.

Erinnerungsvermögen beeinträchtigt

Der Verdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Bei der Einvernahme gar er an, sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr an den Vorfall erinnern zu können. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.