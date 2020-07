Fotos : © Robert Rieger Photography

Quelle: Gazmend Freitag

MAYORS OF PEACE – BÜRGERMEISTER KLAUS LUGER und GAZMEND FREITAG 2020

Gazmend Freitag: Mayors of Peace – Bürgermeister Klaus Luger

Ich habe dieses Bild von Bürgermeister Klaus Luger gemalt, der sich an dem Projekt „Mayors of Peace“ beteiligt und Linz somit zur Friedensstadt macht. Ich unterstütze diese/seine Initiative und bin begeistert von dem Gedanken, ohne Atomwaffen und in Frieden leben zu können.

Michaela Thaler Über den Künstler:

Gazmend Freitag, geb. 1968 im Kosovo, studierte ursprüngl. Jus, 1990 kriegsbedingt Flucht zuerst nach Deutschland. Seit 2004 arbeitet und lebt er in Linz. Er ist Portrait- und Landschaftsmaler und verwendet vor allem die Techniken der Ölmalerei. Er fertigt Zeichnungen und Grafiken mit Bleistift, Kreide und Tusche an. Teilnahme an zahlreichen Ausstellen, u.a. ART SALZBURG Contemporary, Galerie ARTINNOVATION Innsbruck, ART SALON in Wien u.v.m.