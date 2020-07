Im Juni wurde in Freistadt eine Babyleiche im Pregartenteich gefunden. Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenlandesrätin Christine Haberlander wies daraufhin auf die Möglichkeiten der anonymen Geburt und Babyklappen hin. In Linz befindet sich eine Babyklappe am Kepler Universitätsklinikum. Diese wird bisher jedoch nur sporadisch genutzt. Woran das liegt, wollte die StadtRundschau von Michael Merl wissen. Er ist Mitinitiator der Babyklappe und leitender Kinder- und Jugendpsychiater am Kepler Universitätsklinikum.

Was genau ist eigentlich eine Babyklappe?

Merl: Die Babyklappe ist eine Möglichkeit für verzweifelte Mütter oder Eltern, die sich außerstande sehen, ein neugeborenes Kind zu versorgen und sich nicht an die Behörde wenden können oder wollen. Bei dieser Einrichtung kann ein Baby anonym abgelegt werden. Das Baby kommt in einen warmen sowie sicheren Raum und wird von Fachpflegekräften und Ärzten der Klinik innerhalb weniger Minuten versorgt.

Seit wann gibt es die Babyklappe am Kepler Universitätsklinikum in Linz?

Ich weiß es nicht genau, schätze aber, dass es ungefähr 25 Jahre sind.

Haben bestimmte Anlässe zu der Einführung geführt?

Ich kann mich jetzt an keinen konkreten Anlassfall erinnern, denke aber, dass es Kindesweglegungen gegeben hat. Wir haben überlegt, wie wir ein Angebot schaffen können, damit das weniger oder gar nicht vorkommt.

Laut einer Presseaussendung vom Land nehmen derzeit nur wenige Frauen die Babyklappe in Anspruch. Was sind Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür?

Eine meiner Vermutungen ist, dass der aktuelle Bereich der Babyklappe in Linz zu einsehbar und zu öffentlich ist. Betroffene befürchten, dass sie von einer Kamera überwacht werden könnten. Durch die Einsehbarkeit könnte sich jemand nicht trauen, ein Kind hineinzulegen.

Wo wäre die Babyklappe besser platziert?

Man weiß, dass Bereiche, die weniger einsehbar sind, auch geeigneter sind. Sobald die Mutter den Babyklappen-Raum verlässt und die Türe schließt, geht ein elektronisches Signal an die Neugeborenenabteilung und den diensthabenden Arzt. Für das Kind gibt es daher keine Nachteile. Für eine Mutter wäre es vermutlich leichter, wenn der Raum von der Straße nicht einsehbar ist. Wichtig sind aber Hinweise, wo sich die Babyklappe befindet.

Was sind weitere Motive, dass Babyklappen wenig genutzt werden?

Manche Frauen, vor allem sehr junge, haben vielleicht die Informationen gar nicht. Ein weiterer Punkt ist die Erreichbarkeit. Man kann nicht in jedem Ort eine Babyklappe einrichten, sondern diese nur an einer Klinik einrichten. Wenn jemand vom Land ist und 20,30 Kilometer zur nächsten Klinik fahren muss, könnte das also auch ein Hindernis sein.

"Man kann nicht in jedem Ort eine Babyklappe einrichten"

In ganz OÖ gibt es derzeit vier Babyklappen (Klinikum Wels-Grieskirchen, Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, Barmherzige Schwestern in Ried). Ist das ausreichend?

Für jemanden aus dem oberen Mühlviertel beispielsweise ist das ein weiter Weg. Nach einer Entbindung ist man in einem emotionalen Ausnahmezustand, vor allem wenn man verzweifelt ist. Eine Fahrt von 30,40,50 Kilometern ist dann sicher ein Grund, warum das schwierig ist. Mehr Babyklappen zu machen, vielleicht in Freistadt und Rohrbach, könnte ein Ansatz sein. Ob der Aufwand dafürspricht, ist zu hinterfragen. Natürlich ist jedes Kind, das in eine Babyklappe gelegt wird, ein gerettetes Kind. Die Frage ist, ob das so erfolgreich ist oder ob man sich andere Modelle überlegen müsste.

Es kommt immer wieder vor, dass Mütter Schwangerschaften geheim halten oder manchmal gar nicht bemerken. Das ist dann ein Belastungsfaktor. Es ist plötzlich ein Kind da, das man nicht erwartet und oft nicht gewollt hat. Ich habe es einige Male erlebt, dass Frauen mit Bauchschmerzen in die Klinik gekommen sind und ein paar Stunden später war auf einmal ein Kind da.

Eltern können sich nach dem Befinden des Kindes erkundigen, nachdem sie es in die Babyklappe gelegt haben. Wie häufig kommt das etwa vor?

Das kommt immer wieder vor. Hormone wie das Oxytocin führen dazu, dass die Mutter auch Sehnsucht nach dem Kind hat. Es ist schön zu sehen, wenn sich eine Mutter doch dazu entscheidet, dass das Kind bei ihr oder bei ihr in der Familie aufwachsen kann.

"Die anonyme Geburt ist sicher das bessere Mittel"

Welche Veränderungen sollte es bei Babyklappen in den kommenden Jahren geben?

Ich glaube nicht so sehr, dass es jetzt Veränderungen der Babyklappen geben muss. Das Bewusstsein, dass es das Angebot gibt, ist wichtig. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten wie die anonyme Geburt. Das ist sicher das bessere Mittel, um sicherzustellen, dass das Kind versorgt ist. Ein Teil der Frauen verspürt dann bei der Entbindung auch den Wunsch, Kontakt zu dem Kind aufzunehmen. Ich denke, dass man mehrere Angebote entwickeln muss, damit weniger Kinder weggelegt werden und diese dadurch nicht in eine bedrohliche oder lebensgefährliche Situation kommen.