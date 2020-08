Der Wasserstand der Donau stieg am Dienstagnachmittag in Linz weiter an.



LINZ. Am Dienstagabend soll das Donauwasser mit einem Pegelstand von 6 Metern den vorläufigen Höchststand erreichen. Für Mittwoch ist dann Wetterbesserung vorhergesagt – das Wasser soll wieder zurückgehen. Die StadtRundschau hat sich am Urfahraner Donauufer umgesehen.

Der Durchgang unter der Nibelungenbrücke ist bereits gesperrt.

Der mobile Schutzwall ließe sich im Bedarfsfall noch um ein paar Meter Höhe erweitern.

