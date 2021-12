Am 12. Dezember 2021 geriet gegen 1 Uhr ein auf einem Parkplatz in der Wiener Straße in Linz abgestellter Pkw in Brand. Beim Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand, die Berufsfeuerwehr Linz führte die Löscharbeiten durch. Brandursache und Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Die Erhebungen werden von der Polizei in Kleinmünchen geführt. Hinweise unter der Telefonnummer 059133 / 4585.