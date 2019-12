In der Stadlerstraße Richtung Kreuzung Landwiedstraße fuhr eine Polizeistreife am 26. Dezember 2019 gegen 2:40 Uhr.Dort konnten die beiden Beamten einen Radfahrer feststellen, welcher einen auffälligen Fahrstil aufwies.

LINZ (red). Ein durchgeführter Alkovortest verlief allerdings negativ. Daraufhin wurde der 37-jährige Linzer aufgrund zurückliegender Suchtmitteldelikte nach Drogen durchsucht.

Tatwerkzeuge gefunden

Dabei fanden die Polizisten eine unüblich große Menge an Geldmünzen sowie einen Schraubenzieher und einen Seitenschneider vor. Als die Polizisten in der Nähe auch noch eine aufgebrochene Zeitungskassa feststellten, gestand der 37-Jährige, dass er in der heutigen Nacht mindestens zehn Zeitungskassen aufgebrochen habe.

Als Motiv gab er Geldprobleme an, außerdem mache er das schon längere Zeit. Der 37-Jährige wurde festgenommen.