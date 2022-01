Eine Linzerin meldete am 11. Jänner eine neue Betrugsmasche bei der Polizei. Per Post aus Spanien werden die Opfer über ein angebliches Erbe informiert und um einen Anruf gebeten. Die Polizei warnt davor, sich verunsichern zu lassen und bittet mögliche weitere Opfer Anzeige zu erstatten.

LINZ. Per Post erhielt eine Linzerin ein Schreiben von einem Anwalt namens Philip Pedro Arca. Der Brief dürfte aus Valencia stammen. Darin wurde die Frau über einen angeblichen Erbanspruch nach einem tödlichen Autounfall eines vermeintlichen Verwandten informiert. Sie meldete dies am 11. Jänner bei der Polizei.

Polizei warnt vor Betrug

Die Polizei empfiehlt: Wenn Sie solche oder ähnliche Post erhalten, reagieren Sie nicht auf die Schreiben. Rufen Sie die darin angegebenen Telefonnummern nicht an.

Sollten Sie einen Anruf erhalten, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Auch wenn Sie unter Druck gesetzt und Ihnen staatliche Konsequenzen angedroht werden, lassen Sie sich nicht verunsichern. Mögliche Opfer sollen bei der nächsten Polizeidienststelle melden.

