LINZ. Die Linzer Polizei wurde heute, 17. Jänner 2021, kurz vor fünf Uhr Früh in die Zeppelinstraße gerufen, da in einer Wohnung Lärm vernommen wurde. Vor Ort bemerkten die Polizisten, dass es stark nach Cannabis roch und sich mehrere Personen in der Wohnung befanden. Bei der Aufnahme der Personendaten fingen plötzlich ein 25-jähriger Deutscher und ein 27-jähriger gambischer Staatsbürger an, die Beamten unter Einsatz körperlicher Gewalt aus der Wohnung zu drängen. Dabei wurde ein Polizist geschlagen und gekratzt. Die Beamten nahmen die beiden Angreifer fest und brachten sie ins Polizeianhaltezentrum. Der 25-Jährige wurde positiv auf Kokain und Cannabis, der 27-Jährige auf Cannabis getestet.