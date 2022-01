Beim Heimspiel 2022 bringt der Posthof von 26. Jänner bis 5. März wieder ganz viel Talent aus Österreich auf die Bühne. Für die Jubiläumsrevue der "Gesangskapelle Hermann" verlosen wir 3 x 2 Eintrittstickets.

LINZ. Ein buntes Programm aus Musik, Theater, Tanz, Kleinkunst sowie Literatur erwartet die Besucher beim heurigen "Heimspiel" im Linzer Posthof. Insgesamt zeigen 13 heimische Acts, was Österreich in dieser Hinsicht zu bieten hat. Der bunte Reigen startet mit Gabriele Deutsch, die am 26. und 27. Jänner in die Rolle der legendären Hildegard Knef schlüpft.

Gabriele Deutsch schlüpft am 26. und 27. Jänner in die Rolle der Hildegard Knef.

Jubiläumsrevue und Tribute an Pink Floyd

Am 28. Jänner kehrt die "Gesangskapelle Hermann" mit alten und neuen Hits aus zehn Jahren Vokalensemble-Zeit mit ihrer Jubiläumsrevue in den Posthof zurück. Für dieses besondere Konzert verlosen wir 3 x 2 Tickets. Ein weiteres Highlight ist mit Sicherheit das Konzert des oberösterreichischen Musiker-Ensembles "The Tribute" einen ebensolchen am 29. Jänner an Pink Floyd zollt.

Die österreichische All-Star-Band "Familie Lässig" präsentiert am 22. Februar ihr neues Album "Eine Heile Welt".

Österreichische und Linzer All-Stars

Am 22. Februar präsentiert die österreichische All-Star-Band rund um Clara Luzia und Manuel Rubey ihr neues Album "Eine Heile Welt". Am 2. März zeigen die Abschlussklassen des Linzer Pop-Borgs wieder, was sie so drauf haben. Den Abschluss des Heimspiels am 5. März feiert kein Geringerer als der schelmische Linzer Götterbote – der "Blonde Engel" samt seiner Kombo. Alle Infos zum Heimspiel 2022 und Ticketreservierung auf posthof.at