Gestern, 2. Juli, fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer bei der Donauufer Promenade ein Kleinkind nieder. Die Polizei bittet um Hinweise.

LINZ. Ein dreijähriger Bub war gestern, 2. Juli 2022 gegen 20.30 Uhr in Begleitung seiner Mutter am Geh- und Radweg der Donauufer Promenade im Bereich der Ars Electronica Straße Richtung stadtauswärts zu Fuß unterwegs. Das Fußgängeraufkommen war erheblich, dennoch fuhr ein unbekannter Radrennfahrer laut Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in gleicher Richtung und rammte den kleinen Buben, der vom Fahrrad überrollt wurde. Dabei erlitt er Verletzungen unbekannten Grades. Der unbekannte Radfahrer beschimpfte noch die Familie des Kindes und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Polizei bittet um Hinweise

Der Radfahrer trug einen roten Fahrradhelm. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Linz unter 059133 45 4800 zu melden.