In Linz-Ebelsberg wurde am Donnerstagvormittag eine 50-Jährige Linzerin ausgeraubt. Der Täter entriss der Frau Bargeld aus ihrer Handtasche und konnte flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

LINZ. Am Donnerstag kurz nach 10 Uhr wurde eine Frau in Linz-Ebelsberg von einem bislang unbekannten Täter auf offener Straße überfallen. In der Nähe einer Bank soll er das 50-jährige Opfer angeschrien und Geld gefordert haben. Der etwa 30 Jahre alte Mann griff dann in die Handtasche der Linzerin und entriss ihr das Bargeld. Der Täter konnte flüchten, die sofort eingeleitet Fahndung mit Beteiligung einer Diensthundestreife verlief ohne Erfolg. Die 50-jährige Linzerin wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

Polizei bittet nach Raubüberfall um Hinweise.

Foto: fotokerschi.at

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird als etwa 30-jähriger Mann beschrieben, er sprach oberösterreichischen Dialekt, trug ein weißes T-Shirt und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise an das LKA OÖ unter der Telefonnummer 059 133 40 3333