In den sozialen Medien ging am Mittwoch das Video eines verendeten Riesenfischs viral. Das Tier soll am voestalpine-Gelände in Linz geborgen worden sein.

LINZ. Ein ungewöhnlicher Fang ging Fischern am Linzer Betriebsgelände der voestalpine AG ins Netz. Ein meterlanger Riesenwels dürfte sich in einem der Abwasserrohre verfangen haben. Ein Video sowie Bilder von der Bergung des verendeten Tiers kursieren im Internet.

Genauer Ort der Bergung unklar



"Scheena Woscha" kommentiert etwa ein Reddit-Nutzer das Video. Andere rätseln, wie das Tier wohl in das Abwassersystem gelangen konnte. Ob der Fisch tatsächlich am voestalpine-Gelände geborgen wurde, und vor allem wann, ist unklar. Auf einem der Bilder ist einer der Hochöfen des Linzer Stahlwerks zu sehen. Das Werkgelände liegt direkt an der Donau. Der Fisch könnte sich demnach im Abwassersystem des Stahlkonzerns verirrt haben und dürfte dort verendet sein. Die voestalpine AG war am Mittwochabend vorest für keine Stellungnahme erreichbar.