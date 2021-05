Große Aufregung herrschte gestern in den sozialen Medien: Die erfolgreich geretteten Schwanenbabys wurden anscheinend von einem rücksichtslosen Motorbootfahrer überfahren. Augenzeugenberichten zur Folge haben nur zwei der Schwanenjungen überlebt. Umweltstadträtin Eva Schobesberger ist fassungslos und will der Sache weiter nachgehen.

LINZ. "Am Dienstag waren noch alle sechs Jungen wohlauf. Da haben wir sie noch gesehen", berichtet Umweltstadträtin Eva Schobesberger. Am Mittwoch wurden sie laut Augenzeugen von einem Motorbootfahrer überfahren, nur zwei der Jungen überlebten. Offenbar raste die Person mehrmals zwischen Nibelungenbrücke und Eisenbahnbrücke auf und ab. Daher vermuten manche sogar eine Absicht hinter dem Unfall. Die Wogen in den sozialen Medien gehen bereits hoch und verurteilen die Tat massiv – konkrete Hinweise gibt es bislang noch keine.

Zeugen bitte melden

"Wir haben auch noch nichts Näheres herausgefunden, aber wenn das wirklich vorsätzlich passiert ist, dann hätte das auf jeden Fall strafrechtliche Konsequenzen", so Schobesberger fassungslos. Sie will der Sache unbedingt weiter nachgehen und bittet Zeugen, sich zu melden. "Rücksichtsloses Fahren ist nicht nur auf der Straße gefährlich", betont Schobesberger. Konkrete Hinweise geben wir daher gerne weiter.

Jungschwäne nach geglückter Rettungsaktion geschlüpft