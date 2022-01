Im abgelaufenen Jahr nutzten rund 70 Millionen Fahrgäste die Busse und Straßenbahnen der Linz AG Linien. Zudem legten die öffentlichen Transportmittel fast genauso viele Kilometer zurück, wie im Jahr vor der Pandemie.

LINZ. Trotz der Corona-Pandemie waren die öffentlichen Verkehrsmittel der Linz AG Linien das ganze Jahr über im Einsatz. In etwa 70 Millionen Fahrgäste nutzten die Busse und Straßenbahnen, die 2021 insgesamt 9,06 Millionen Kilometer zurücklegten - Damit hätte man die Erde theoretisch 226 Mal umrundet. Im Jahr 2019, also in jenem vor der Corona-Pandemie, legten die Linz AG Linien 9,16 Millionen Kilometer zurück.

Investitionen im Jahr 2021

Im vergangenen Jahr erweiterten die Linz AG Linien ihr Angebot mit der Schnellbuslinie 72, die eine schnelle Direktverbindung vom Hauptbahnhof in die Industriezeile sowie die Hafenstraße darstellt. Im Stadtgebiet Linz sind nun großteils Hybridelektro-Busse im Einsatz. Zudem optimierte man das Angebot des Anruf-Sammel-Taxis (AST) sowie das Carsharing-Konzept „tim".

