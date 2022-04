Zahlreiche Polizeidienststreifen sowie das Cobra-Einsatzkommando rückten am Freitag, 15. April 2022, zu einer Bank in der Wiener Straße aus. Zuvor war dort der Alarm ausgelöst worden und Beamte entdeckten eine am Boden liegende Person.

LINZ. Der Alarm aus dem Geldinstitut ging am 15. April 2022 gegen 15:45 Uhr bei der Polizei ein. Die ersteinschreitenden Polizisten sahen im Eingangsbereich hinter einem Vorhang eine am Boden liegende Person, weshalb von einem "scharfen" Alarm ausgegangen wurde.

Zahlreiche Streifen, unter anderem die in Linz stationierte Einheit "Schnelle Interventionsgruppe" (SIG) der Landespolizeidirektion, ein Polizeidiensthundeführer sowie das Einsatzkommando Cobra wurden angefordert. Die Polizei hat die Wiener Straße auf einer Länge von 300 Metern gesperrt und die vielen Schaulustigen von der Örtlichkeit verwiesen.

Kurze Zeit später konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der "Person" um eine Schaufensterpuppe handelte. Diese wurde dort bewusst zu "Show-Zwecken" von Bankmitarbeitern abgelegt, um Kunden zum Abschließen von Versicherungen zu bewegen.

Was aber den Alarm zuvor ausgelöst hat, ist derzeit noch unbekannt.