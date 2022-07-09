Zeugenaufruf
Schwere Körperverletzung bei der Bürgerstraße

  • 9. Juli 2022, 08:56 Uhr
Christian Diabl
Regionauten-Community
Christian Diabl
Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unbekannten. | Foto: BRS
  • Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unbekannten.
  • Foto: BRS
  • hochgeladen von Christian Diabl

Zu einer schweren Körperverletzung kam es heute gegen 1.30 im Bereich der Bürgerstraße. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.

LINZ. Weil ein unbekannter Mann heute, 9. Juli, in der Nacht gegen mehrere Mistkübel trat, sprach ihn ein 55-Jähriger an. Daraufhin trat der Unbekannte plötzlich auch auf diesen mit dem Fuß ein. Der Linzer wurde dabei verletzt und lag beim Eintreffen der Polizeistreife am Boden.

Polizei sucht Hinweise

Zeugen gaben an, dass der Mann wie folgt aussah: 180 Zentimeter groß, dunkle, eventuell lockige Haare, dunkle/gebräunte Haut, rot-schwarz-kariertes Hemd.
Der Unbekannte flüchtete Richtung Langgasse / Seilerstätte.
Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Bürgerstraße unter 059133/9210 entgegengenommen.

Schwere Körperverletzung Zeugenaufruf Polizeimeldung Bürgerstraße auf Mistkübel getreten
