Die Linzer Polizei führte am 8. April von 16 bis 1 Uhr eine großangelegte Kontrolle mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning, Lärm sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen im Stadtgebiet durch. Dabei wurden 57 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet, 195 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.

LINZ. „Die Ergebnisse der Schwerpunktkontrolle zeigen einmal mehr auf, wie wichtig diese Kontrolltätigkeit für unsere Verkehrssicherheit ist", so Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Bei einer großangelegten Schwerpunktkontrolle im Linzer Stadtgebiet in der Nacht auf heute erstattete die Polizei mehr als 200 Anzeigen. 41 Fahrzeuge wurden aufgrund technischer Mängel angehalten, 17 Fahrzeuge wurden einer sofortigen Überprüfung unterzogen. An neun Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt. Dabei wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen.

Geschwindigkeitsübertretungen: 195 Lenker angezeigt

Bei den durchgeführten Geschwindigkeitsüberprüfungen wurden 195 Lenker angezeigt. Die Spitzenwerte lagen bei 144, 133 sowie 129 kKm/h im 70er-Bereich. Weiters wurden vier Lenker angehalten, welche unter Suchtgifteinfluss einen Pkw gelenkt hatten. Diese wurden alle der Amtsärztin vorgeführt, für fahruntauglich befunden. Blut und die Führerscheine wurden abgenommen. Diesen Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zwei Strafreferenten der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung waren ebenfalls vor Ort und stellten Strafbescheide in der Höhe von 12.410 Euro aus.