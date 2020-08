Im Linzer Stadtteil Neue Heimat fiel ein sechsjähriges Mädchen aus einem Fenster im ersten Stock.



LINZ. Ein sechsjähriges Mädchen stürzte am Sonntagnachmittag aus dem Fenster eines Hauses in Linz. Die zur Hilfe gerufene Polizei fand das Kind im Innenhof des Hauses in der Wiese liegend vor. Die Sechsjährige war ansprechbar. Ihre Eltern und eine Ersthelferin kümmerten sich bereits um das Kind. Erste Befragungen ergaben, dass das Mädchen bei offenem Fenster im Halbstock vom Erdgeschoß in den ersten Stock auf das Fensterbrett kletterte und aus dem Fenster gefallen war.

Zeugen beobachteten den Unfall

Zeugen beobachteten den Unfall von der gegenüberliegenden Seite des Hofes am Negrelliweg. Die Eltern befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles in der Wohnung einer befreundeten Familie im zweiten Stock des Hauses. Die Sechsjährige wurde nach der Erstversorgung in die Kinderklinik Linz eingeliefert.