Die erste Runde der Stadtrallye ist im Mai bereits erfolgreich über die Bühne gegangen. Nun kann man an einer weiteren Runde des spannenden Spiels teilnehmen. Möglich ist das von 25. Juni bis 10 Juli.

LINZ. Seit 2014 darf sich Linz Fairtrade-Stadt nennen. Dass ihr Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, beweist die Stadtrallye, die nun bereits in die zweite Runde geht. Mit einer Smartphone-App können Kinder mehr über fairen Handel und lokale Angebote lernen.

Linz als Fairtrade-Stadt kennenlernen

Kooperationspartner der Stadt sind die Organisationen Welthaus Linz und Südwind Oberösterreich. Von 25. Juni bis 10 Juli können sich Familien und kleine Gruppen rund um die Uhr spielerisch auf die Suche nach Fairtrade-Hinweisen machen. Startpunkt ist dabei die Tourist Information am Hauptplatz. Das Handy verwandelt sich bei dem einstündigen Spiel in einen Kompass, der durch die Stadt navigiert. Vor Spielbeginn muss man sich die Actionbound-App downloaden und nach dem Scannen des ersten QR-Codes am Wimmelbild kann es schon losgehen.