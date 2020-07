Bergsteigen, Paddeln auf der Donau und "Balkonien" – Ausflüge innerhalb Österreichs und Urlaub daheim stehen bei den Linzer Stadtpolitikern heuer am Sommerprogramm. Die StadtRundschau hat bei den Vertretern aller Fraktionen nachgefragt, wie sie heuer den Sommerurlaub verbringen.

LINZ. Auch auf die Urlaubspläne der Linzer Stadtpolitiker nimmt das Corona-Virus keine Rücksicht. So manche Reise ins Ausland musste abgesagt werden. Bergsteigen, Paddeln auf der Donau und "Balkonien" stehen daher am Sommerprogramm. Stadtoberhaupt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) legte seine Urlaubspläne für den Moment auf Eis. Traditionellerweise würde er, wie in den letzten Jahren, seine Sommerferien auf der kroatischen Insel Korčula verbringen.

Vizebürgermeisterin Karin Hörzing segelt derzeit mit ihrem Mann entlang der Dalmatinischen Küste.

Viele stimmten für Kroatien als Urlaubsziel

Parteikollegin und Vizebürgermeisterin Karin Hörzing befindet sich Anfang Juli auf einem Segeltörn. Gemeinsam mit ihrem Mann tourt sie entlang der dalmatinischen Küste. Auch Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) hatte ursprünglich Kroatien als Reiseziel mit dem Wohnwagen im Visier. "Ob sich das wirklich ausgeht, ist allerdings die Frage. Alternativ werden wir Ziele sonst in Österreich anreisen", so Hein.

Vizebürgermeister Bernhard Baier stattet den Bergen seiner Heimat St. Wolfgang im Salzkammergut einen Besuch ab.

Heimaturlaub in den Bergen

Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) stattet seiner Heimat, dem Salzkammergut, einen Besuch ab. "Meinen Sommerurlaub verbringe ich mit meiner Familie in St. Wolfgang. Ich freue mich auf Gipfelerfolge, schöne Tage am Wolfgang- oder Schwarzensee und genieße einfach die Ruhe", so Baier. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) besucht mit ihrem Partner den Bodensee für einen Segelausflug mit Freunden. Außerdem sind ein paar Tage Auszeit in der Südsteiermark geplant.

Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik paddelt mit leichtem Gepäck auf der Donau.

Mit dem Kajak auf der Donau

Bei Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik geht es statt nach Bulgarien im Juli spontan mit dem Faltkajak für eine Woche auf die Donau. "Mit Hängematte und leichtem Gepäck werde ich mich für eine Woche ausklinken. Entweder fahre ich mit dem Zug nach Wien und von dort Richtung Budapest oder ich fahre nach Bayern und dann zurück nach Linz", verrät Potocnik. Im August folgt noch ein zweiwöchiger Aufenthalt mit seiner jüngsten Tochter in Osttirol. Dort trifft er sich mit Familienangehörigen aus Straßburg und Brüssel zum gemeinsamen Wanderurlaub.

Gerlinde Grünn verbringt den Sommer mit Katze Astra am Balkon.

Urlaub auf "Balkonien"

Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) wird den Großteil des Sommers in Linz verbringen. "Freie Zeit verbringe ich gern mit einem guten Buch oder beim Garteln am Balkon", so Schobesberger. Auch ein paar Besuche im Parkbad sind geplant. Ende Juli steht ein kurzer Ausflug mit der Familie nach Zell am See am Programm. Auch Gemeinderätin Gerlinde Grünn (KPÖ) verbringt den Sommer auf "Balkonien", spontane Kurzausflüge inklusive.

