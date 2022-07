Morgen, 5. Juli, eröffnet die Ausstellung "Hans Eichhorn: Aus Paris" im StifterHaus. Im Mittelpunkt stehen dabei 117 Bildpostkarten des österreichischen Schriftstellers, die er aus der französischen Stadt an das Literaturhaus in Linz gesendet hat.

LINZ. Die am 5. Juli beginnende Ausstellung "Hans Eichhorn: Aus Paris" zeigt eine Doppelbegabung im Stifterschen Sinn. Die präsentierten Bildpostkarten veranschaulichen eindrucksvoll, wie der österreichische Autor Eichhorn künstlerische Produktion mit literarischem Schreiben verband.

Kaleidoskop von Paris

Im Erdgeschoss des StifterHauses sind 116 Bildpostkarten zu sehen. Ein Platz bleibt dabei jedoch leer, denn die 117. Karte ging wahrscheinlich am Postweg verloren. Absender ist der Schriftsteller Hans Eichhorn, der im März 2010 für ein Projekt in Paris war. Sein Aufenthalt wurde durch ein Stipendium der Stadt Linz unterstützt. Die Zeit in der französischen Stadt nutzte Eichhorn, um auf den Spuren des deutsch-französischen Malers Wols zu wandeln. Gleichzeitig stellt das Pariser "Bildpostpassagen-Projekt" aber auch einen Selbsterkundungsprozess des Autor dar. Mit den 20x30 Zentimeter großen Bildpostkarten wollte sich Eichhorn sowohl an die Stadt als auch an sich selbst annähern. Dabei wird der Zufall zum ästhetischen Prinzip, wenn der Künstler auf Karton aus dem Abfallcontainer malt und seinen Kartengruß als lyrischen Text notiert. Das enorme Produktionstempo beschrieb der Schriftsteller selbst als "Kartenbastelfieber" und er zeigt authentische Beobachtungen von Paris abseits der Sehenswürdigkeiten. Wie auch Walter Benjamin bewegte sich Eichhorn als Flaneur durch die Stadt und hielt seine Betrachtungen künstlerisch fest.

Projektbetreuung

Eichhorn richtet seine Bildpostkarten an eine fiktive Leserschaft und geht dabei viel eher in einen Dialog mit sich selbst. Er sucht keine Antworten, die Adressatin ist jedoch Regina Pintar, stellvertretende Direktorin des Adalbert-Stifter-Instituts. An sie hat der österreichische Schriftsteller seine literarischen Notate gerichtet. Pintar beschreibt Eichhorn als "einen der poetischten Menschen, den es gibt". Claudia Lehner und Petra-Maria Dallinger betreuen das Projekt im StifterHaus und die Gestaltung obliegt Gerold Tagwerker. Für die Grafik ist Gerhard Spring verantwortlich. Zur Ausstellung erscheint auch eine Begleitpublikation in Form eines Katalogs.



Eichhorns Kontakt zum StifterHaus

Hans Eichhorn (1956-2020) war zu Lebzeiten 22 Mal Gast im StifterHaus. Bekanntheit erlangte er vor allem aufgrund seiner lyrischen Arbeiten. Der mit dem Heinrich-Gleißner-Preis ausgezeichnete Autor war zudem Berufsfischer, was auch Inspirationsquelle für sein literarisches Schaffen war. Noch vor seinem Tod hat er sein Werk dem Linzer Literaturhaus gewidmet. Bereits 2009 bezog Eichhorn das StifterHaus in sein "Pariser Bildpostpassagen-Projekt" ein, das nun als etwas radikalere Ausstellung Einzug in das Literaturhaus hält.

Weitere Infos

Die Ausstellungseröffnung findet am 5. Juli um 19.30 Uhr statt und man kann Eichhorns "Bildpostpassagen-Projekt" bis 15. November im StifterHaus (Adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 Linz) ansehen. Öffnungszeiten sind: Di–So, 10 bis 15 Uhr. Weitere Informationen unter stifterhaus.at.