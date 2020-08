Am 5. September ist es wieder soweit, der Austrian Blues Club im ABC Panorama Restaurant lädt zur letzten Open Air Veranstaltung dieses Jahres.

So schön hatte alles begonnen heuer beim Auftakt des Austrian Blues Club im Februar, als ebenfalls die wunderbaren "Shakin Suits " mit ihrem Jump Blues Beats dem Publikum einheizten. Ein einzigartiges Programm mit nationalen und internationalen wurde zusammengestellt und kurz vor dem Lock Down war auch noch der Chicago Blues Man Michael Dotson zu Gast. Den Rest der Geschichte kennen Sie ja. Ab 15.5 ging es aber dann wieder langsam los und unter Einhaltung der Corona Maßnahmen waren dann das Michael Fridrik Trio und die Lettners im ABC zu Gast, und es war eine Wohltat wieder Live Musik genießen zu dürfen. Auch die Outdoor Jam Session mit Frank Folgmann und Ray Frick waren kleine aber feine Highlights in diesem doch so besonderen Sommer. Nun schließen wir die Sommersaison genau so schön ab wie sie begonnen hatte, und zwar mit den Shakin Suits und einer Jam Session ab. Umrahmt wird der Nachmittag im ABC von feinstem BBQ und coolen Drinks. Kommen Sie zahlreich und reservieren Sie wenn möglich unter swingbrunch@gmail.com . Datum 05.09.2020 Beginn ab 15:00 Uhr Adresse: Hölderlinstraße 26 4040 Linz