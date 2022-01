Wie erwartet, setzen sich Tabakfabrik-Anrainer nun juristisch gegen den Baubescheid das Projekt Quadrill ein. Hauptkritikpunkt ist die zu erwartende Verkehrsbelastung.

LINZ. Überraschend kommt das nicht: Elf Anrainer der Tabakfabrik reichen Beschwerde gegen den Baubescheid für das Mega-Projekt Quadrill ein. Ihre Einwände wurden laut ihren Angaben bei der Bauverhandlung im Oktober nicht berücksichtigt. "Der Baubescheid wurde zack-zack-zack im Schnellverfahren erteilt", sagt Brita Piovesan, Sprecherin der Bürgerinitiative “Tabakfabrik - wir reden mit”.

Ludlgasse soll für Durchzugsverkehr gesperrt werden

Wie berichtet, stößt den Anrainern vor allem der zu erwartende Verkehr sauer auf. Sie fordern eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie einen Umbau der Ludlgasse zur sicheren Bewohnerstraße, um zu verhindern, dass diese zu Schleichweg für Fahrzeuge wird, die den chronischen Stau in der Donaulände umgehen wollen.

Anrainer sprechen von Anlasswidmung

Nun ist das Landesverwaltungsgericht am Zug. Aus Sicht der Bürgerinitiative erstmals eine unabhängige Instanz. Von der Stadt Linz, gleichzeitig Grundstücksbesitzerin und gleichzeitig die den Baubescheid ausstellende Behörde könne man das nicht behaupten. “Quadrill leidet an schwerster Adipositas. Die maßlosen Wünsche des Investors wurden direkt in einen Bebauungsplan gegossenen. So etwas nennt sich eine Anlasswidmung, das widerspricht grundsätzlich dem Gleichheitsprinzip", so Piovesan. Vertreten werden die Beschwerdeführer vom bekannten Linzer Rechtsanwalt Helmut Blum.

