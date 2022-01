Exakt 4.145 Gegenstände warten derzeit im Linzer Fundbüro auf ihre Besitzer:innen. Insgesamt wurden vergangenes Jahr mehr als 7.700 Fundstücke dort abgegeben. Ein Jahr werden sie dort aufbewahrt, bevor sie an den Finder zurückgehen oder zu Flohmarktpreisen verkauft werden.

LINZ. Täglich landet Verlorengegangenes im Fundbüro der Stadt Linz im Neuen Rathaus. Aktuell warten 4.145 Fundstücke auf ihre Besitzer:innen. Am häufigsten werden dort Handys, Geldtaschen und fast täglich Schlüssel abgegeben. Für letztere bietet die Stadt Linz ein spezielles Schlüsselfundservice mit registrierten Anhängern an. Diese kosten drei Euro und können im Fundbüro oder im BürgerInnenservice erworben werden.

Fundstücke werden ein Jahr aufbewahrt

Die Fundstücke werden ein Jahr aufbewahrt. Danach gehen sie in den Besitz der Finder:innen über, oder werden zu Flohmarktpreisen im Fundbüro verkauft. Saisonal passend können dort momentan Hauben, Handschuhe und Jacken erstanden werden. Insgesamt gaben im letzten Jahr 7.736 ehrliche Finder:innen Gegenstände im Fundbüro ab. 3.591 Fundstücke konnten den rechtmäßigen Besitzer:innen zurückgegeben werden. 98 nicht beanspruchte Fundstücke gingen an die Finder:innen zurück.

Öffnungszeiten Fundbüro und Zweigstellen

Die städtische Servicestelle ist am Montag von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, sowie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Auch in den Stadtbibliotheks-Zweigstellen kann Gefundenes abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten steht das BürgerInnen-Service Center im Neuen Rathaus von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 7 und 18 Uhr und am Freitag zwischen 7 und 14 Uhr zur Verfügung.

