Kurz vor 6 Uhr kam es am 17. April 2022 in der Linzer Hofgasse zu einem versuchten Raub.



LINZ. Zwei Unbekannte bedrohten dabei einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach mit dem Umbringen, sollte er ihnen nicht sein gesamtes Geld geben. Ein 23-jähriger Linzer bekam das mit und versuchte zu schlichten. Dabei warf einer der beiden Unbekannten dem Schlichter ein Bierglas ins Gesicht, welches zerbrach und dem 23-Jährigen Verletzungen unbestimmten Grades zufügte.

Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin in Richtung Nibelungenbrücke. Sie werden folgendermaßen beschrieben: der eine trug blaue Jeans, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Kappe und eine schwarze Umhängetasche, der andere blaue Jeans, einen weißen Pullover und schwarze Schuhe.

Eine sofortige Fahndung nach den Männern verlief bislang erfolglos. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 453333 zu melden.

