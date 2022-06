Ein unbekannter Mann überfiel gestern Abend ein Blumengeschäft in Ebelsberg. Der Täter ist noch flüchtig.

LINZ/EBELSBERG. Am Dienstagabend, 22. Juni, ereignete sich ein Raubüberfall in einem Blumengeschäft in Linz, Ebelsberg. Der bislang noch unbekannte Täter konnte fliehen. Nach ihm wird nun gefahndet.

Täter konnte mit Beute flüchten

Die Tat fand gestern Abend gegen 18.45 Uhr statt. Betroffen war ein Blumengeschäft im Süden der Stadt. Der Täter, ein unbekannter Mann, betrat den Laden und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Faustfeuerwaffe. Von der Verkäuferin forderte er Geld und flüchtete nach der Tat in Richtung Schloss Ebelsberg. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieb. Die bedrohte Mitarbeiterin steht unter Schock, wurde aber nicht verletzt.

Täterbeschreibung

Der unbekannte Mann ist etwa 25 Jahre alt und wird auf 175 cm geschätzt. Seine Statur ist schlank und beim Raubüberfall trug er dunkle Kleidung. Auffällig war seine helle Kappe sowie eine verspiegelte Sonnenbrille. Unter der Kopfbedeckung hatte er eine schwarze Langhaarperücke auf.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden beim Landeskriminalamt unter 059133 / 40 3333 entgegengenommen.