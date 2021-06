Öffis, Autopendler, Radfahrerinnen, Fußgänger – an kaum einem Ort in der Stadt prallen die unterschiedlichen Bedürfnisse so vieler Verkehrsteilnehmer aufeinander wie rund um die Nibelungenbrücke.

LINZ. Die Radlobby Linz machte zuletzt auf ein ungewöhnliches Jubiläum aufmerksam – "seit 30 Jahren weisen wir die wechselnd politisch Verantwortlichen auf die Mängel und Gefahren der Nibelungenbrücke und deren Umfeld hin". Radelt man stadtauswärts über die Nibelungenbrücke, mündet der Radstreifen am Urfahraner Brückenkopf in der Busbucht. Radler müssen sich dann auf der rechten Fahrbahn in den Autoverkehr einordnen. Dabei kommt es regelmäßig zu gefährlichen und haarsträubenden Szenen. Autolenker ignorieren den Radverkehr oder aber Pedalritter stürzen sich waghalsig in den Mischverkehr.

"Anderswo wird nicht lange gefackelt"

Seit den frühen Neunzigerjahren wird Lukas Beure, stellvertretender Vorsitzender der Radlobby Linz, aus dem Rathaus immer wieder vertröstet: "Bei anderen Bauvorhaben wird nicht lange gefackelt, wenn Fachleute sagen, dass es eine andere Lösung braucht". Das etwa zur gleichen Zeit wie die Fußgänger-Unterführung am Hinsenkampplatz errichtete Hillingerheim in der Kaarstraße sei "schon nach weniger als 30 Jahren nicht mehr zeitgemäß gewesen und wurde daher 2005 abgerissen", so Beure. Für die gefährliche Engstelle im Mischverkehr würden in Politik und Verwaltung diese Grundsätze, einen den aktuellen Anforderungen gerechten Zustand herzustellen, nicht gelten.

Keine Entschärfung ohne Umbau

Große Würfe sind am Nadelöhr in nächster Zeit wohl nicht zu erwarten – bei den Verkehrsplanern im Rathaus wird die fertiggestellte Westringbrücke als Bedingung für größere Umbaumaßnahmen genannt. Erst dann könne wegen der entspannteren Verkehrssituation für die Autopendler über Wegnahme von Fahrstreifen zugunsten einer eine Rad- und Busspur entschieden werden. "Ohne großen Umbau wird sich diese Stelle nicht entschärfen lassen. Zu diesem Ergebnis kam auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Stadt und Land", sagt Hein. Den Vorwurf, dass seit 30 Jahren bei der Nibelungenbrücke Stillstand herrsche, lässt der Vizebürgermeister nicht gelten: "Ich weise darauf hin, dass viele dieser Vorschläge mehrfach geprüft wurden! Vielleicht wäre auch einmal eine Selbstreflexion bezüglich dieser Vorschläge angebracht".

Rote Farbe und ein Smiley



In den letzten Jahren waren es daher kleinere Umbauten, die auch auf Radlobby-Vorschlag, rund um die Nibelungenbrücke umgesetzt wurden. Der Radstreifen ist dank roter Farbe nun besser sichtbar. Ein LED-Smiley weist Autolenker auf überhöhte Geschwindigkeit hin und im Bereich der Urfahraner Busbucht machen aufgemalte Bodenmarkierungen, die Autolenker darauf aufmerksam, dass ihnen die Fahrbahn hier nicht mehr alleine gehört. Seit wenigen Wochen ist auch die AEC-Rampe wieder für den Radverkehr geöffnet.

Knick und Schilderwald

Nun weist die Radlobby auf weitere kleine Verbesserungen hin, die die Sicherheit der Alltagsradler verbessern könnten. So verengt etwa ein unerklärlicher "Knick" in der Busbucht am Donautor die Haltebucht. Geschaffen wurde dieser 1994, um Platz für einen Kiosk zu schaffen. Das Geschäft gab es nicht lange – den Knick aber immer noch. Ein Rückbau brächte den Radlern "bis zu 70 Zentimeter Abstand" zum Autoverkehr, ist Beurle überzeugt. Ein weiterer Radlobby-Wunsch: Ein Warnschild soll den Schilderwald vor der Busbucht, der auf Hotels und Sehenswürdigkeiten hinweist, ersetzen. Hein will "Machbarkeit und Sinnhaftigkeit" der Vorschläge abklären: "Ob der gewünschte Effekt tatsächlich gegeben sein wird, wird uns das Ergebnis der Prüfung sagen."