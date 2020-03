Die Ice-Magic-Ausstellung im Volksgarten wird gerade abgebaut und die Schäden an der Parkfläche dadurch sichtbar. Kritiker fühlen sich bestätigt.

LINZ. Tiefe Furchen, schweres Gerät, aufgestapeltes Baumaterial, haufenweise Verpackungen und eine Grünfläche, von der die tonnenschweren Eishalle nicht viel übriglassen dürfte: Wer dieser Tage durch den Volksgarten geht, sieht die Spuren des weihnachtlichen Treibens nur allzu deutlich. Kritiker fühlen sich von den Bildern des Abbaus der Ice-Magic-Ausstellung bestätigt. "20-Tonner und Hebemaschinen graben sich beim Abbau der Ice-Magic-Halle tief ins weiche und sensible Erdreich des Volksgartens", so Neos-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik. Vor viereinhalb Monaten wurde mit dem Aufbau begonnen. Bis die enormen Schäden an der Oberfläche wieder repariert werden, dauere es noch bis Sommer, kritisiert Potocnik, der einen "skandalösen Missbrauch des öffentlichen Parks für private Geschäfte" sieht. Der Schaden an den Bäumen sei nicht abschätzbar. Besonders die große Platane, ein Naturdenkmal, wäre laut Potocnik in Mitleidenschaft gezogen worden.

Gemeinderat macht Schluss

Von einer "Spur der Zerstörung" spricht Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ). Zu Recht hätten sich alle Parteien bis auf die ÖVP für den stärkeren Schutz der innerstädtischen Grünanlagen ausgesprochen und dem "Treiben im Volksgarten eine klare Absage erteilt", spielt Hein auf einen Gemeinderatsbeschluss vom Dezember an. Dieser dürfte Events wie die Ice-Magic-Ausstellung künftig unterbinden. "Schädigende Nutzungen", wie etwa länger dauernde "Verbauungen" sollen demnach nicht mehr stattfinden. Der Weihnachtsmarkt soll auf ein für Grünfläche und Bäume verträgliches Maß beschränkt werden. Als Ersatz soll ein Konzept für ein innovatives Veranstaltungs- beziehungsweise Marktformat auf dem ohnehin schon versiegelten und im Winter ungenutzten Urfahraner Marktgelände entwickelt werden.