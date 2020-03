Die Initiative "Heute für morgen - Klimaschutz jetzt!" bietet Oberösterreichern verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten zum Klimaschutz. Den Beginn macht ein Video-Wettbewerb für Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre.

OÖ. Das oberösterreichische Umweltressort und das Klimabündnis OÖ starten gemeinsam mit Partnern aus Gemeinden, Organisationen, Unternehmen und Vereinen in das Klimaschutzjahr 2020. Bei ihrer Initiative können alle Interessierten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der erste Schwerpunkt in diesem Jahr lädt Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre zu einem Video-Wettbewerb ein.



"Schicke uns deine kreativste Klimaschutzidee für Morgen als Handyvideo, Animation, Kurzfilm oder Videobotschaft und gewinne mit etwas Glück eine Reise zur UN Climate Change Conference nach Glasgow und viele weitere tolle Preise", fordert Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) zur Teilnahme auf.

Drei Kategorien

Eingereicht werden kann in den drei Kategorien "Mein Klimaschutz-Appell an Politik & Wirtschaft", "Mein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz" und "Meine Klima-Vision 2050". Zu den wesentlichen Teilnahmekriterien zählen außer dem Alter eine Länge von maximal 90 Sekunden und die Einreichung von höchstens drei Beiträgen pro Einsender. Die Videos sollen bis 30. Juni an jetzt@klimabuendnis.at geschickt werden. Eine Fachjury wird die Gewinner ermitteln.

