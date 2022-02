Ein unangemeldeter Autokorso sorgte am Mittwochabend für Aufregung in der Stadt.

LINZ. In einem am Mittwoch geposteten Video auf Twitter ist zu sehen, wie zwei Fahrzeuglenker mit Warnblinkanlage im Schleichtempo Richtung Nibelungenbrücke rollen. Die Fahrer versuchen offensichtlich alle drei Fahrspuren Richtung Stadt zu blockieren. Als ein Postbus zum Überholen ansetzt, beschleunigt einer der Fahrer mit seinem SUV und schneidet dem Buslenker mit einem Bremsmanöver den Weg ab.

Autolenker werden angezeigt

Der "Autokorso" und das gefährliche Fahrmanöver sorgte im Netz für Unverständnis. "Abgrundtief asoziales Verhalten", schreibt ein Twitter-User. "Was genau wird damit bezweckt? Oder verstecken sich im Bus Echsenmenschen?", witzelt ein anderer User. Die Polizei gab gegenüber der BezirksRundSchau bekannt, dass die Autolenker angezeigt werden – es habe sich bei der Aktion um einen klaren Verstoß gegen die StVO gehandelt.

"Maximal 60 km/h auf der Autobahn"

Hintergrund der fragwürdigen Aktion dürfte ein Aufruf zum Warnstreik von Coronamaßnahmen-Gegner sein. Diese mobilisierten im Internet für en Mittwoch zum "Freiheits Konvoi". Auf einem Flugblatt wird dazu zur langsamen Fahrt "maximal 60 km/h Autobahn mit Warnblinkanlage nach Linz" Richtung Landhaus aufgerufen.

"Mutwillig aggressive Taten wie diese müssen allen zu denken geben, sich von unseriösen Vereinigungen wie der MFG oder dem Nonsens eines Herbert Kickl für deren politische Zwecke haben einspannen lassen", kommentiert NEOS-Nationalratsabgeordneter Felix Eypeltauer den Vorfall gegenüber der BezirksRundschau. Der Politiker hatte das Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht.

Demozug durch Urfahr ab 17 Uhr

Im Anschluss an den "Konvoi" zogen Coronamaßnahmen-Gegner am Mittwochnachmittag wieder durch die Innenstadt. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf 150. Für den späten Nachmittag, 17 Uhr, ist eine weitere Kundgebung "gegen Polizeigewalt" in Urfahr angemeldet. Die Demonstranten wollen dabei vom Biesenfeld bis zur Polizeiinspektion Dornach ziehen. Es ist mit Behinderungen im Abendverkehr in Urfahr zu rechnen.