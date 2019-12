Zum Jahresstart lädt die RedSapata Tanzfabrik zu den "Wintertanztagen" in die Linzer Tabakfabrik. Ein vielfältiges Workshop-Programm erwartet alle Interessierten ab zwölf Jahren.

LINZ. Von 3. bis 6. Jänner lädt RedSapata erneut zu den Wintertanztagen ein. Angeboten werden unter anderem verschiedene Workshops, die an der Schnittstelle von Tanz und unterschiedlichen Körpertrainingsmethoden liegen. Der Fokus liegt dabei auf dem achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper und die Bewegungsabläufe.

Elemente des zeitgenössischen Tanzes, kreativ vermischt mit den neuesten Tanz-Trends, bieten die Workshops "Contemporary Breaks", "Contemporary Ballet", "Jazz Dance Fusion" und "Urban Expressive".

Für alle Alters- und Fitnessgrade geeignet

Das Programm der "Wintertanztage" richtet sich an Menschen jeder Altersstufe, die sich austoben und Neues entdecken wollen.

Workshop-Anmeldung und Packages

In Kooperation mit der Vitalfabrik gibt es zum einen das „Mindfulness Dance Package“, welches für 78 Euro drei Vormittage voller Tanz und Körpertraining inklusive Power Food beinhaltet. Und für all jene, die sich so richtig auspowern möchten, gibt es für 190 Euro das „Full Power Ticket“, welches Power Food der Vitalfabrik sowie alle Workshops der Wintertanztage beinhaltet.

Die Anmeldungen haben bereits gestartet, alle Informationen dazu sind unter wintertanztage.at zu finden.