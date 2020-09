Wie heute bekannt wurde ereignete sich in der Nähe von Linz ein zweiter Fall von brutaler Tierquälerei innerhalb einer Woche. Ein bislang unbekannter Täter häutete erneut den Schwanz einer Katze. Die FPÖ erhöht die ausgesetzte Belohnung auf 1.500 Euro.

LINZ. In einem Facebook-Posting veröffentlichte die Tierrettung OÖ heute erneut erschreckende Bilder einer misshandelten Katze. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurde einem Tier das Fell am Schwanz abgezogen. Die erste Tat ereignete sich am 26. August in Kleinmünchen. Die StadtRundschau berichtete.

Höchstwahrscheinlich gleicher Täter

Am 1. September wurde gegen 20 Uhr in Treffling eine schwer verletzte Katze bei der Tierrettung OÖ gemeldet. Das Tier verstarb aufgrund der Verletzungen. Laut Auskunft dieser handelt es sich in beiden Fällen höchstwahrscheinlich um den gleichen Täter.

1.500 Euro Belohnung ausgesetzt

Die FPÖ Linz erhöht nun die bereits ausgesetzte Belohnung für sachdienliche Hinweise auf 1.500 Euro. Zeugen können sich unter bezirk-linz@fpoe.at melden.