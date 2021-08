Wir haben die Spitzenkandidaten der Gemeinderatswahl 2021 in Linz zum Interview gebeten – an einem Ort ihrer Wahl. Es beginnt Clemens Brandstetter vom "Wandel".



LINZ. Clemens Brandstetter ist Spitzenkandidat des "Wandels" und will als linke Alternative in den Gemeinderat. Als Interview-Ort hat er das Urfahraner Jahrmarktgelände gewählt.

Warum will ein junger Mensch wie Sie in den Gemeinderat?

Brandstetter: Ich bin in einem alternativen Hofprojekt aufgewachsen, aber am Ende zählt das Gesetz und nicht das, was nur gelebt wird. Bewusstseinswandel ist wichtig, es braucht aber auch einen Wandel in den gesetzgebenden Körperschaften, eine sehr progressive, sehr offene und sehr moderne Kraft im Gemeinderat.

Wo soll sich Linz wandeln?

Ganz konkret: Die Wohnbaupolitik auf Zuruf von Privatinvestoren und Spekulanten hat nichts mit sozialer und schon gar nichts mit nachhaltiger Wohnbaupolitik zu tun. Linz braucht eine Leerstandsabgabe nach dem Vorbild von Amsterdam. Damit können wir Leerstand beenden, Mieten senken und wertvolles Grünland schützen. Weiters braucht Linz ein Gegengewicht zur „Drüberfahr-Mentalität“ des Bürgermeisters, einen Bürgerrat, um ein neues Miteinander in der Stadt zu schaffen und die Sorgen und Bedürfnisse der verschiedensten Menschen aus allen Stadtteilen, aus allen gesellschaftlichen Schichten besser zu hören. Der Bürgerrat ist das Update für unsere Demokratie im 21. Jahrhundert.

"Was wir uns leisten können, ist öffentlicher Luxus für alle"

Warum haben Sie das Urfahraner Jahrmarktgelände als Ort für das Interview ausgesucht?

Ich habe eine sehr persönliche Verbindung zu der Idee, diese Fläche zu einer Insel zu machen, mit Bademöglichkeiten und einer Rad- und Fußgängerbrücke. Was wir uns nicht leisten können, ist private Gier, immer mehr versiegeln, immer größere Autos, jeder einen fetten Pool, jeder ein Einfamilienhaus. Die Grenzen der Erde sind einfach schon mehr als erreicht. Aber was wir uns leisten können, ist öffentlicher Luxus für alle. Und das sieht man in so einer für alle frei zugänglichen Insel.

Was hat die Insel mit der Brücke zu tun?

Eines der Probleme ist, dass es keine gute Verbindung zwischen Norden und Süden gibt. Wir könnten hier den „Missing Link“ bauen, die Rad- und Fußgeherbrücke für eine Radachse, die dann von Urfahr bis Ebelsberg ein gutes, sicheres und angenehmes Radfahren ermöglichen würde. Rund um diese zentrale Radroute kann man dann die Verkehrswende einläuten, die Linz braucht, also Carsharing, Radfahren, öffentlicher Verkehr.

"Die Grünen sind ÖVPler auf Fahrrädern"

Auch andere Parteien thematisieren Verkehr, Radfahren oder Klimaschutz. Warum braucht es da noch den Wandel?

Wir sehen gerade, wie sich die Grünen mit Leib und Seele der türkisen „Schnöselpartie“ verkaufen. Das sind ÖVPler auf Fahrrädern, die vom Establishment aufgegessen wurden. Und die Politik von Bürgermeister Luger hat mit den Werten seines Parteibuchs nichts mehr zu tun. Wir stehen für eine neue, offene und moderne Herangehensweise im Sozialen und für einen fundamentalen Wandel unserer Gesellschaft. Sehr viele Menschen spüren, dass es diesen Wandel braucht. Wie der aussieht, haben wir in unserem Zukunftsprogramm zu definieren versucht. Das Entscheidende ist ein stetes Voranschreiten, ein Co-Kreationsprozess, bei dem man gewisse Haltungen und Werte mitnimmt, wie diese Gerechtigkeitsthematik. Wir sind der Überzeugung, dass Vermögen und Macht in einer Art und Weise verteilt werden muss, dass jeder gut und glücklich leben kann.

Der Wandel propagiert die Abkehr vom Kapitalismus. Was soll an seine Stelle treten?

Wenn wir weiterhin ein System haben, wo der Profit über allem steht, werden wir die Grundlagen unseres Lebens zerstören. Darum braucht es eine Wirtschaftsweise, die gemeinwohlorientiert ist und alle Lebewesen respektiert.

Sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Ja.

Gibt es ein Wahlziel für den 26. September?

Unser Wahlziel ist es, Isabella Unfried, eine alleinerziehende Mutter und Pfarrsekretärin, und mich in den Gemeinderat zu bringen.

"Ich baue eine gescheite Insel für Linz"

Was würde Clemens Brandstetter an seinem ersten Tag als Bürgermeister machen?

Ich baue eine gescheite Insel für Linz und schaffe öffentlichen Luxus für alle.