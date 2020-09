Der langjährige Gewerkschafter und SPÖ-Gemeinderat Alois Luger ist im 84. Lebensjahr verstorben.



LINZ. Der ehemalige Gemeinderat und langjährige SPÖ-Funktionär Alois Luger ist am 31. August nach längerer Krankheit im 84. Lebensjahr verstorben. Der Vater des Linzer Bürgermeisters war eng mit der sozialistischen Bewegung verbunden, beginnend mit den Roten Falken, den Kinderfreunden und der Sozialistischen Jugend. Seit 1965 übte Luger Funktionen in der Bildungsorganisation und als Obmann-Stellvertreter aus. Von 1978 bis 1990 war er Vorsitzender der SPÖ-Sektion Karlhof und von 1980 bis 1991 Mitglied des Linzer Gemeinderates.

Langjähriger Gewerkschaftsfunktionär

Beruflich war der gelernte Tischler zuerst in der Voest, dann in der Gewerkschaft tätig, zuletzt als Landessekretär der fusionierten Gewerkschaft HGPD (Hotel-Gastgewerbe-Persönlicher Dienst). Die Verabschiedung findet am Montag, 7. September, um 11 Uhr im Urnenhain Linz – Park der Erinnerung statt.