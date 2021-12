In ungewöhnlichem Ambiente und ebenso ungewöhnlich konstruktiver Stimmung, hat eine Mehrheit des Linzer Gemeinderates gestern das Doppelbudget 2022/23 beschlossen.

LINZ. Der Linzer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember das Doppelbudget für die Jahre 2022 und 2023 mehrheitlich beschlossen, ebenso wie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027. Dem Abstimmungsreigen war eine lange Debatte an einem außergewöhnlichen Ort vorangegangen. Aufgrund der Corona-Lage fand der Budgetgemeinderat nämlich erstmals im großen Saal des Brucknerhauses statt. Ob es an dem stimmungsvollen Ambiente gelegen ist oder ob die Stadtpolitik die allgegenwärtige Krisenstimmung nicht noch befeuern wollte, ist unklar: Jedenfalls ging die Debatte trotz teils großer inhaltlicher Kritik in ruhigem Ton über die Bühne.

Blöchl: "Solides Budget"

Für das kommende Jahr stehen Einnahmen von 751 Millionen Euro, Ausgaben von 764,7 Millionen gegenüber, im Jahr danach sind es 781,9 versus 785,1 Millionen Euro. Die Schulden werden also weiter anwachsen. Ab 2025 soll der Schuldenabbau wieder aufgenommen werden. Beinahe alle Fraktionen haben die hohen Transferzahlungen an das Land OÖ kritisiert. "Allein 2022 und 2023 zahlen die Linzerinnen und Linzer insgesamt 176 Millionen Euro netto an das Land. Dieses Steuergeld fehlt uns vor Ort", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Die neue Finanzreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SPÖ) spricht von einem "soliden Budget.

"Linz wird mit diesem Budget seinem Anspruch an eine urbane, wirtschaftlich starke und klimabewusste Landeshauptstadt – mit vielfältigen Angeboten und Leistungsfeldern – gerecht", so Blöchl.

ÖVP fordert mehr Transparenz

Kritik kommt unter anderem von der ÖVP. Klubobfrau Elisabeth Manhal fordert mehr Transparenz. Der angekündigte Schuldenabbau sei nur die halbe Wahrheit. Dem geplanten Abbau von 74,8 Millionen Euro an langfristigen Darlehen stünden zusätzliche kurzfristige Kassenkredite in Höhe von rund 294,3 Millionen Euro gegenüber. "Von einer Reduktion kann also keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, die Stadt verschuldet sich bis 2027 um etwa 220 Millionen Euro neu", so Manhal.

