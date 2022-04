Angesichts der Teuerung fordern die Linzer Grünen in einem Resolutionsantrag eine Preissenkung des Öffi-Monatstickets für Aktivpass-Bezieher auf zehn Euro.



LINZ. Um den öffentlichen Verkehr für all jene, die über wenig Einkommen verfügen, günstiger zu machen, schlagen die Linzer Grünen vor, dass die Linz AG den Preis des Aktivpass-Monatstickets auf zehn Euro senkt. Derzeit zahlen Aktivpass-Bezieher 14,50 Euro für die Nutzung von Bus und Bim in Linz. Diese Maßnahme sei nicht nur aus sozialpolitischen Gründen wichtig, sondern komme auch der Umwelt zugute, sagt die grüne Gemeinderätin und Sozialsprecherin Julia Mandlmayr.

Aktivpass in Krisenzeiten aufwerten

Der Aktivpass der Stadt Linz ermöglicht Menschen mit geringem Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wie Mobilität, Kultur und Bildung. "Gerade in Krisenzeiten kommt dem Aktivpass eine besonders wichtige Bedeutung zu und gehört daher aufgewertet", so Mandlmayr.

Die Grünen bringen eine entsprechende Resolution in die Gemeinderatssitzung vom 21. April ein.