Der neue Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) im ausführlichen Gespräch über Großprojekte, Hochhäuser, Dynatrace, den Schillerpark, Gründerzeithäuser, den Linzer Süden und verstärkte Bürgerbeteiligung.

LINZ. Dietmar Prammer ist seit Oktober neuer SPÖ-Stadtrat und unter anderem für Stadtplanung und Bauwesen zuständig.

Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger?

Prammer: Da traue ich mir noch kein Urteil zu. Ich habe Markus Hein als sehr offen empfunden, vielleicht vom Ton her manchmal etwas schärfer. Das bin ich, denke ich, nicht. Aber ich schließe nicht aus, dass es in Auseinandersetzungen auch einmal härter wird. Die Übergabe war sehr gut und ich wünsche Markus Hein auch auf diesem Weg alles Gute für seine Gesundheit, seine Familie und seine Zukunft.

"Ich kann nicht alles machen"

Ist es ein Nachteil, dass Planung und Bauwesen wieder vom Verkehr getrennt sind, noch dazu an unterschiedliche Parteien gegangen sind?

Bis jetzt nicht. Natürlich gibt es in einigen Bereichen Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen mir und Vizebürgermeister Bernhard Baier und das funktioniert auch. Bei meinen Aufgaben sind die städtischen Immobilien dazugekommen und das hat auch eine gewisse Synergie. Wir haben neun Stadtsenatsmitglieder und ich kann nicht alles machen.

Welche geerbte Aufgabe bereitet Ihnen am meisten Kopfzerbrechen?

Es gibt große Projekte, die jetzt schlagend werden: Dynatrace, der Schillerpark, Sommerfeld Ebelsberg im Süden, die Post City oder die Neubebauung der Nestlé-Gründe. Diese Baustellen sind sehr herausfordernd, aber ich sehe sie nicht als problembehaftet, sondern als spannende Geschichten.

"Politik muss handlungsfähig bleiben"

Beinahe jedes größere Bauvorhaben stößt auf Widerstand. Warum?

Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren stärker geworden ist, wahrscheinlich auch durch die sozialen Medien. Die Menschen können sich leichter vernetzen und austauschen. Das ist legitim und grundsätzlich auch zu begrüßen. Wir als Politik müssen aber handlungsfähig bleiben und die Interessen vertreten, die über den Straßenzug hinausgehen. Es ist auch meine Aufgabe, das transparent zu erarbeiten und zu erklären.



Viele Bürger und Experten haben den Eindruck, die Stadt würde Investoren weitgehend freie Hand lassen und bei Großprojekten zu wenig auf das öffentliche Interesse achten.

Ich sehe nicht, dass Investoren bevorzugt würden. Wenn Unternehmen etwas entwickeln wollen, haben sie die Unterstützung der Stadt, aber nach ganz klaren Spielregeln, die gesetzlich festgelegt sind. Und weil bei Bebauungs- und Flächenwidmungsplanänderungen immer wieder von Anlassgesetzgebung gesprochen wird: Es ist gang und gäbe, dass diese Pläne nicht in Stein gemeißelt sind.

Umstritten sind besonders Hochhäuser. Sollte die Stadt nicht mehr von den Investoren fordern, wie einen Anteil geförderter Wohnungen oder ein öffentlich zugängliches Dach?

Das werden wir uns anschauen müssen. Ich halte das Zehn-Punkte-Programm, das bei Hochhäusern abgearbeitet werden muss, grundsätzlich für gut. Und nach dem Linzer Modell müssen bei mehr als 5.000 m² Bruttogeschoßfläche mindestens 30 Prozent für geförderten Wohnbau zur Verfügung gestellt werden. Das kommt bei den nächsten Wohnhochhäusern zum Tragen, die eine Umwidmung benötigen.

"Wir wollen durchmischte Wohngebiete"

Hat man da auf die Kritik reagiert?

Nein, das hat weniger mit den Hochhäusern zu tun gehabt, als mit den Rückmeldungen der verschiedensten Bauträger, die sich schwer tun, Grundstücke zu finden. Es ist natürlich auch für uns als Politik wichtig, der Gentrifizierung der Innenstadt entgegenzuwirken. Wir wollen durchmischte Wohngebiete und keine Ghettos oder Gated Communities.

Beispiel Dynatrace: Die Anrainer haben erst aus den Medien von dem weitgehend fertig geplanten Projekt erfahren und werden jetzt „informiert“. Was für eine Form der Beteiligung ist das?

Das Zehn-Punkte-Programm gesteht uns als Politik erst einmal keine Rolle zu. Der Projektwerber muss das abarbeiten, Verkehrsstudien, Belüftungsstudien, den Mehrwert und so weiter. Er muss auch die Bürger vorab informieren. Dann wird das alles von unseren Gutachtern, dem Stadtklimatologen und so weiter geprüft, und dann werde ich mit der Bürgerinitiative ins Gespräch treten. Aber erst, wenn ich mit ihnen was zu besprechen habe. Ich weiß nicht, wie das Projekt aussieht. Der Gestaltungsbeirat hat Empfehlungen abgegeben und es wird wahrscheinlich auch optisch überarbeitet.

"Bürgerinformation nicht ideal vorbereitet"

An den wesentlichen Kritikpunkten, der Höhe des Gebäudes und dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen ändert sich wohl nichts. Wo ist der Unterschied zwischen Information und Partizipation?

Es ist auch der Geschwindigkeit der Entwicklung bei Dynatrace geschuldet, dass der Zeitablauf der Bürgerinformation vom Projektwerber nicht ideal vorbereitet worden ist. Der Magistrat ist im Juli über den Bedarf informiert worden und im Dezember war Dynatrace schon im Gestaltungsbeirat. Das zeigt die Geschwindigkeit des Projekts.

Wie soll eine Bürgerbeteiligung bei größeren Bauvorhaben künftig aussehen?

Konkret kann ich das noch nicht sagen. Das ist ein Teil des Prozesses der Linzer Stadtstrategie. Man muss Modelle finden, wie sich die betroffenen Bürger einbringen können und auch das Gefühl haben, gehört zu werden. Andererseits braucht es klare Spielregeln, wie man zu einer Entscheidung kommt. Dass es nicht sein kann, dass einige Leute aus Eigeninteresse große städtische Projekte blockieren.

Nimmt Dynatrace die Stadt als Gegenüber ernst genug? Man wird ja nicht riskieren, sie zu vergraulen.

Wir sind natürlich froh, dass es Firmen wie Dynatrace in Linz gibt. Das hat ja eine Sogwirkung für andere Unternehmen. Das sind Fachkräfte, die dann hoffentlich auch in Linz ihren Lebensmittelpunkt haben.

"Stadt ist nicht eingebunden"

Haben Sie von einem Wettbewerb des Eigentümers für eine Neugestaltung des Komplexes am Schillerpark gehört?

Ich weiß nichts darüber, wir sind als Stadt nicht eingebunden. Ich weiß nicht einmal, ob das ein Architekturwettbewerb war oder einfach nur eine Ideenfindung von Herrn Kirchmayr für seine Immobilie. Sobald er das präsentiert und dafür eine Bebauungsplan- oder vielleicht sogar Flächenwidmungsplanänderung benötigt, sind eh wir in der Ziehung.

Welche Rolle spielt das Gutachten der Städtebaulichen Kommission?

Ich finde die Arbeit der Städtebaulichen Kommission sehr wichtig. Aber es ist ein Gutachten einer Kommission und kein Beschluss des Gemeinderats. Das muss man dazusagen. Trotzdem ist es eine wichtige Grundlage für unsere Entscheidungen und auch dafür, dass ein Projektwerber weiß, wie die Stadtplanung zu Entwicklungsmöglichkeiten in einem Areal steht.

Es gibt zwei Empfehlungen von der Städtebaulichen Kommission, die maximale Gebäudehöhe von 40 Metern und dass der Park eher erweitert als zerstört werden soll.

Das würde dem Gutachten nicht gerecht, da steht schon viel mehr drinnen. Es gibt Vorgaben, es gibt den Bebauungsplan, den Flächenwidmungsplan, die Städtebauliche Kommission und jetzt schauen wir einmal, was Herr Kirchmayr präsentiert.

"Verkehr in der Innenstadt reduzieren"

Macht es Sinn, weiter große Tiefgaragen in der Innenstadt zu bauen, wenn man doch eigentlich die Autos aus der City rauskriegen will?

Das liegt meist weniger an den Projektanten als an der Stellplatzverordnung. Ich glaube, wir müssen das Verkehrsthema größer denken und uns viel mehr Modelle anschauen, wie wir die Stellplätze reduzieren können. In einer Entwicklung zu einer klimafreundlichen Stadt müssen wir den Verkehr in der Innenstadt reduzieren.

Heißt das, dass die Stellplatzverordnung überarbeitet gehört?

Das ist eine Verordnung des Landes. Die Projektwerber sind meist sehr bemüht, da runterzukommen, müssen aber mit unserer Behörde daran arbeiten und mit Mobilitätskonzepten erklären, warum sie die Stellplätze nicht brauchen. Weil sie etwa junges Klientel haben, die aufs Auto verzichten. Problem ist, wenn die Eltern oder Großeltern kommen.

Aber ist das nicht ihr Problem, wenn sie in ein Haus ohne Parkplatz ziehen?

Die haben dann vielleicht keinen Parkplatz, aber die Familie, die danach kommt, braucht einen und nimmt ihn den Ansässigen weg.

"Seilbahnmodell ist interessant"

Im Linzer Süden werden Tausende Wohnungen gebaut, die Verkehrssituation ist aber schon jetzt angespannt. Wie soll das gehen?

Die 3.000 Wohnungen in Sommerfeld Ebelsberg werden innerhalb von zehn Jahren gebaut. Es gibt also einen gewissen zeitlichen Spielraum, was die City-S-Bahn auf der Westbahnstrecke betrifft. Die ist eine Grundvoraussetzung für den Verkehr des Linzer Südens. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass das Seilbahnmodell interessant ist. Sommerfeld Ebelsberg soll aber auch ein autarker Stadtteil sein, mit Firmen und einer Versorgung vor Ort, damit man nicht die große Notwendigkeit hat, ins Stadtzentrum zu fahren.

Die Stadtstrategie liegt fertig auf dem Tisch. Was werden Sie tun, damit das nicht nur ein Papiertiger bleibt?

Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Durch alle Themen zieht sich der Klimaschutz durch. Jetzt geht es um die Umsetzung. Ich bin laufend im Gespräch mit den Personen, die das entwickelt haben und werde das schon bald mit dem neuen Planungsdirektor Hans-Martin Neumann sein, der im März seine Tätigkeit beginnt. Die Stadtstrategie ist ja keine Stadtplanung. Da steht nicht, wie Linz in fünf Jahren ausschaut, sondern welche Instrumentarien wir entwickeln müssen, damit wir dazu kommen.

In Linz werden immer mehr Gründerzeithäuser abgerissen, in Wien werden sie extra geschützt. Ist so etwas auch in Linz vorstellbar?

Es gibt bereits ein Gesetz. Wenn jemand so ein Haus abreißen möchte, muss er einen Antrag stellen, der von der Behörde nach zwei Kriterien geprüft wird. Einerseits, ob es für das Ortsbild wichtig ist und andererseits, ob das Haus wirtschaftlich erhalten werden kann. Wenn eines der beiden Kriterien nicht zutrifft, muss die Behörde den Abbruch bewilligen.

Kreative Ideen für den Salzstadl

Für den Salzstadl an der Donaulände werden Ideen gesucht. Was könnte das sein?

Wir machen jetzt die städtebaulichen Vorgaben. Die werden aber nicht sehr ausführlich sein, da geht es eher um die Höhenentwicklung und Ähnliches. Ich wünsche mir da die Kreativität von Leuten, die sich für das Grundstück interessieren.

Im Gemeinderat herrscht ein freies Spiel der Kräfte. Was wird sich dadurch ändern?

Im Moment gibt es ein großes Bemühen aller, gemeinsam etwas voranzubringen. Ich blicke dem positiv entgegen. Ich glaube, dass es zu einer verstärkten und offenen Diskussion kommen wird, wo sich jeder finden und engagieren kann. Ich blicke dem positiv entgegen.