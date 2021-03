Die Stadt Linz investiert weiter in die digitale Grundausstattung der Linzer Pflichtschulen. Ein gemeinsames Projekt mit der Raiffeisenlandesbank OÖ bringt Tablets und Workshops für drei Linzer Horte.



LINZ. Drei Millionen Euro hat die Stadt Linz in den vergangenen Jahren in die Modernisierung der IT-Infrastruktur der öffentlichen Pflichtschulen investiert, etwa in leistungsstarke Internet-Anschlüsse und die technische Ausstattung. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, damit die Linzer Schulen an der Bundes-Initiative "Digitale Schule" teilnehmen können. Dabei will der Bund Schüler der fünften und sechsten Schulstufe mit mobilen Endgeräten ausstatten.

"Die aktuelle Modernisierungs-Offensive ist vor allem auf die Zukunft unserer Kinder fokussiert", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

In einem nächsten Schritt investiert die Stadt Linz noch einmal 200.000 Euro, um die Klassenräume der städtischen Mittelschulen mit Latops auszustatten und die WLAN-Infrastruktur auszubauen.



"Durch die zeitgemäße Ausstattung unterstützen wir ganz konkret die Lehrerinnen und Lehrer dabei, unseren Kindern digitale Kompetenzen bestmöglich vermitteln zu können", sagt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Tablets für Kinder

Mithilfe eines Sponsors konnte die Stadtregierung auch ein weiteres Projekt präsentieren. Der Innovationshauptplatz startet in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich das Pilotprojekt "Tablets für Kinder". Diese sollen in Workshops einen spielerischen und gleichzeitig sicheren Umgang mit Tablets lernen. "Gemeinsam mit der städtischen Initiative 'Open Commons' und der Programmierschule 'Acodemy' haben wir uns zum Ziel gesetzt, Kindern digitale Angebote einfach näherzubringen", so Luger.

Drei Horte werden ausgerüstet

Die gesamten Kosten des Pilotprojektes übernimmt die Raiffeisenlandesbank, also die 120 Tablets sowie die Personalkosten für die Workshops. "Beim Projekt ‚Tablets für Kinder‘ begrüßen wir besonders, dass Kinder einen pädagogisch unterstützten Zugang in die digitale Welt erhalten", sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ. Die Workshops werden von der städtischen Initiative "Open Commons" durchgeführt und finden in drei Linzer Horten statt, einer in Urfahr, einer in der Innenstadt und einer im Süden. Auch Schulungen für die Hortmitarbeiter sind geplant.

Weitere aktuelle Meldungen aus Linz lesen Sie hier.