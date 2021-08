Die geplante Transitautobahn würde den Linzer Süden zerstören. Betroffen sind vor allem die Traunauen in Ebelsberg und der Schiltenberger Wald. Mit 6.100 Unterschriften kann eine Volksbefragung erwirkt werden – die Linzer und Linzerinnen sollen selbst darüber entscheiden können, finden mehrere Bürgerinitiativen. Auf kein-transit-linz.at kann man sich jetzt darüber informieren und die Unterschriftenliste herunterladen.

LINZ. Ja zu mehr Lebensqualität für Linz – Nein zur Transitautobahn durch Ebelsberg: Seit 2018 kämpft die Initiative gemeinsam mit weiteren Gruppierungen gegen das Projekt in der derzeitigen Form. „Wenn überhaupt, kann es nur eine Trasse fernab der Stadt geben. Die Planungen müssen komplett neu gestartet werden. Hier wurde ein internationales Autobahnprojekt für regionalpolitische Zwecke missbraucht. Die derzeitige Trasse ist eine Fehlplanung. Auch deshalb müssen in jedem Fall die Linzer Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort haben“, heißt es seitens der Initiative.

Kürzlich markierten Aktivisten mit Schildern die geplante Tranist-Trasse durch Ebelsberg, die Traunauen und den Schiltenbergwald.

20.000 Menschen von Transitroute betroffen

Betroffen wären die Traun-Donauauen, das Siedlungs- und Entwicklungsgebiet rund um die Kaserne Ebelsberg, wo in ein paar Jahren 7.000 Menschen leben sollen, sowie das Naherholungsgebiet Schiltenberg, in das ein kompletter Autobahnknoten geschlagen werden müsste. In Summe würde die etwa 60 Meter breite Trasse über 5,5 Kilometer auf Linzer Stadtgebiet und Grünland führen.

Der Schiltenberg mit seinem intakten Waldbestand würde durch eine Autobahn-Schneise sowie einen Tunnel für immer zerstört werden.

Keine Abfahrten geplant

"Das ist keine Ostumfahrung mehr, sondern eigentlich ein paralleler Bypass zur Mühlkreisautobahn. Den Menschen in Pichling und Ebelsberg bringt sie gar nichts. Es sind hier keine Auf- und Abfahrten geplant. Nun haben wir bald eine Lkw-Lawine mitten durch den Süden von Linz. Direkt betroffen sind 20.000 Bewohner. In den nächsten zehn bis 15 Jahren kommen im Linzer Süden geschätzte 10.000 Menschen dazu. Die Zeit läuft: In Kürze soll die offizielle Trassen-Empfehlung vom Land OÖ an den Bund ergehen. Dieser Empfehlung wird in der Regel gefolgt.

"Den Menschen in Pichling und Ebelsberg bringt sie gar nichts. Es sind hier keine Auf- und Abfahrten geplant", betont Gemeinderatsmitglied Lorenz Potocnik, der sich ebenfalls klar gegen die geplante Ostumfahrung ausspricht.

Bürgerinitiativen fordern Volksbefragung

„Das akzeptieren wir nicht“, sagt Gerald Ludwig von der Bürgerinitiative Linz-Süd, „wir wehren uns dagegen mit dem stärksten Mittel, das wir haben: der Einleitung einer Volksbefragung.“ Möglich wird diese durch 6.100 gesammelte Unterschriften von in Linz wahlberechtigten Personen. Auch Anrainerin Verena Bella, seit 2012 aktiv bei der Bürgerinitiative gegen die Ostumfahrung, ist verzweifelt: „Viele können sich bis heute nicht vorstellen, wie brutal das hier durch den Schiltenberg und die Traunauen und durch Ebelsberg durchgehen wird. Es gab ja nie eine seriöse Aufklärung. Ich hoffe, dass es im Zuge der Volksbefragung gelingen wird, Linz und die Bewohner endlich wachzurütteln!“

Bis Herbst sollen 6.100 Unterschriften gesammelt sein. Dazu wurde ein eigener Folder samt Unterschriftenliste aufgelegt. Alle Informationen finden Sie online unter: kein-transit-linz.at