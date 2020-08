Die Landeshauptstadt Linz hat sich am 22. Juni 2020 um den Titel europäische Innovations-Hauptstadt beworben. Nun wurde bekannt gegeben, dass sie unter den zwölf Finalisten ist.

LINZ. Die Landeshauptstadt Linz hat sich nach mehr als sechs Monaten Vorbereitungszeit als europäische Innovations-Hauptstadt beworben. Jetzt hat die Jury der Europäischen Kommission zwölf Finalisten, darunter auch Linz, gewählt. Die Einstufung erfolgte anhand einer individuellen Bewertung.

„Wir haben somit die erste Hürde im Rennen um die innovativste Stadt Europas genommen. Nach dieser Start-Runde heißt es ab heute, unsere Präsentation für September professionell vorzubereiten, wenn in einem Hearing bei der Bewertungsjury in Brüssel die Finalentscheidungen fallen“, meint jetzt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Unter den Mitbewerbern ist Wien

Linz sei eine Stadt mit einer der höchsten Patentanmeldequoten, einem hohen Anteil von IT-Arbeitsplätzen und Orten der Innovation wie dem Ars Electronica Center und der Tabakfabrik. Punkten könnten außerdem lokale Projekte wie Jugend hackt oder tim. Betrachte man die anderen Mitbewerber, so sei es laut Lugner eine große Auszeichnung, dass Linz im Finale stehe. Andere Großstädte könnten auf eine längere Tradition in Innovations-Projekten zurückblicken. Unter den Finalisten sind Wien, Cluj-Napoca (Rumänien), Espoo (Finnland), Ghent (Belgien), Groningen (Niederlande), Helsingborg (Schweden), Leeuwarden (Niederlande), Leuven (Belgien), Milano (Italien), Reykjavik (Island) und Valencia (Spanien).

Der Gewinner wird zusammen mit den fünf zweitplatzierten Städten auf den Europäischen Forschungs- und Innovationstagen in Brüssel von 22 bis 24. September 2020 bekannt gegeben.