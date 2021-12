Eine Mehrzahl der Linzer Gemeinderäte kritisiert in einer gemeinsamen Erklärung die ausufernden Corona-Demonstrationen.

LINZ. In einer gemeinsamem Erklärung üben die Linzer Gemeinderäte von SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos, KPÖ und Wandel Kritik an Teilen der Corona-Demonstranten.

"Wir möchten uns von jenen Versammlungen, die auf gravierende Belästigungen unbeteiligter Menschen abzielen, entschieden distanzieren", heißt es.

Auch die große, schweigende Mehrheit hätte ein Recht darauf, den öffentlichen Raum unter normalen Bedingungen zu nutzen. Wer die Maßnahmen missachte, auch wenn man sie als lästig empfinde, der treffe damit nicht verantwortliche Politiker, sondern all jene Bürger, die für ein Besiegen der Pandemie Opfer bringen und Verantwortung beweisen. Die Demos an sich stellen die Unterzeichner aber nicht in Frage.

Drei sind nicht dabei

Nicht unterschrieben haben FPÖ, MFG und Linz-plus. Auf Anfrage erklärt Linz-plus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik, er würde den Sinn des Schreibens nicht erkennen. Das Demonstrationsrecht - auch wenn es schon nervt - sei unantastbar. "Wichtiger wäre gewesen, die Gewalt gegen Pflegepersonal zu verurteilen", so Potocnik.

