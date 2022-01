Die "Waldeggspinne" wird durch die geplante A26-Bahnhofsautobahn "zu einer Verkehrshölle", warnt die Initiative Verkehrswende jetzt!



LINZ. "Zehntausende zusätzliche Autofahrten täglich" drohen dem Bahnhofsviertel, wenn die A26 fertiggestellt sei. Darauf machte die Initiative Verkehrswende jetzt! bei einer Transparent-Aktion bei der "Waldeggspinne" am Donnerstag aufmerksam.

Antwortbrief aus dem Ministerium

Die Aktivisten und Aktivistinnen forderten im Dezember in einem Brief an das Klimaministerium einen "Klimacheck" für das Bauvorhaben. Am Donnerstag zitierte die Initiative aus dem Antwortbrief. Darin heißt es: „Ausführliche Analysen ergaben, dass der Ausbau des Straßennetzes stets zu mehr Verkehr führt. Klimaschädliche Treibhausgase steigen dadurch ebenso wie die Belastung durch Lärm und Stau."

"Keine Entlastung"

Getraud Walli von der Initiative Verkehrswende Jetzt! sieht sich durch die Stellungnahme in ihrem Widerstand gegenüber der Autobahnpläne bestätigt: „Klimaministerin Gewessler entlarvt damit die Behauptung von Stadt und Land, wonach die A26 eine Entlastung bringen würde, als unhaltbare Propaganda. Das Gegenteil ist wahr: Wer Straßen sät, wird Autoverkehr ernten".

Unterschriften für Volksbefragung



Derzeit sammeln die Aktivistinnen und Aktivisten Unterschriften. Sie wollen eine kommunale Volksbefragung erreichen, in der die Stadt Linz aufgefordert wird, keine Autobahnprojekte auf Linzer Stadtgebiet mitzufinanzieren. „Die Alternativen zum Bau der A26-Bahnhofsautobahn liegen auf der Hand: viel stärkerer und schnellerer Ausbau des öffentlichen Verkehrs, etwa die sofortige Attraktivierung und Durchbindung der Mühlkreisbahn über die neue Eisenbahnbrücke und die bereits existierende Trasse der Hafenbahn zum Linzer Hauptbahnhof.“