Am Sonntag hat Bürgermeister Klaus Luger erneut die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert. In Linz sei die Lage stabil.



LINZ. Aufgrund der regional immer stärker abweichenden Lageberichte fordert Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) mehr Transparenz und eine differenzierte Vorgehensweise seitens der Bundesregierung. Anders als etwa in Wien sei die Lage in Linz nach wie vor stabil.

Analysen und Daten fehlen

Auf die von Gesundheitsminister Anschober prophezeite dritte Welle, die angeblich insbesondere von Mutationen geprägt sein soll, regiert Luger abwartend: „Innerhalb eines Jahres wurden mittlerweile vier zugelassene Impfstoffe entwickelt, was eigentlich schon von einem großen Erkenntnisgewinn und Forschungsfortschritt spricht. Nur in den Erklärungen der Bundesregierung ist dieser Fortschritt nach wie nicht erkennbar. Aktuelle Analysen über die starken regionalen Differenzierungen fehlen ebenso wie tagesaktuelle Daten über die Struktur der Krankheitsverläufe", so Luger.

Weitere Meldungen aus Linz lesen Sie hier.