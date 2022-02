Paukenschlag in der SPÖ Oberösterreich. Parteivorsitzende Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer müssen gehen. Michael Lindner wird die Partei übernehmen und auch inhaltlich neu ausrichten. Unmittelbarer Auslöser war eine umstrittene Plakatkampagne.

LINZ. "Aus, jetzt reicht es, so geht es nicht mehr weiter" – so beschreibt Linzer Bürgermeister Klaus Luger die Stimmung gestern Abend in der SPÖ Oberösterreich. In der Folge haben sich heute die Ereignisse überschlagen. Nachdem im Laufe des Vormittags viel telefoniert wurde, kommt es zu einer personellen Neuaufstellung. Wie Luger gegenüber der BezirksRundSchau bestätigt, wird Klubobmann Michael Lindner geschäftsführender Parteiobmann und Birgit Gerstorfer etwas später auch in der Landesregierung ablösen – möglicherweise noch vor dem Sommer. Der für Herbst geplante Parteitag wird auf Juni vorgezogen. Abgelöst wird auch der angeschlagene Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Er legt seine Funktion laut Luger mit sofortiger Wirkung zurück. Aus der SPÖ OÖ gibt es noch keine offizielle Stellungnahme dazu.

Umstrittene Impfkampagne als Auslöser

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat die Impfkampagne, die die SPÖ OÖ gestern präsentiert hat. Auf rund 1.000 Plakaten sowie in den Social Media, im Radio und anderen Kanälen will die SPÖ OÖ für die Corona-Impfung werben – mit dem Slogan "Ich will dich nicht verlieren" und einem weinenden Kind, was auch parteiintern teils heftig kritisiert wurde. Vor allem auch, weil wesentliche Entscheidungsträger nicht eingeweiht worden sind.

Luger: "Grabes- statt Aufbruchstimmung"

Die Unzufriedenheit in der Partei war aber schon vorher groß. "Nach der Wahl herrschte Grabes- statt Aufbruchstimmung", so Luger. Im Jänner sei die Kommunikation dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Da hatte die SPÖ eine überraschend schonungslose Analyse ihrer selbst präsentiert – eigentlich ein Aufbruchssignal. Ein Detail, das aus Sicht der externen Analysten, zu enge Verhältnis der Partei zu den Gewerkschaften, hatte in der Folge aber zu großem Unmut geführt und die anderen Erkenntnisse überlagert. So war es heute früh auch ein prominenter Gewerkschafter, der Linzer Nationalratsabgeordnete und Voest-Betriebsrat Dietmar Keck, der mit einer drastisch formulierten Rücktrittsaufforderung an Gerstorfer und Brockmeyer vorpreschte.

Programmatischer Neuausrichtung

Mit dem personellen Umbau soll auch eine inhaltliche Neuausrichtung einhergehen. "Es gibt einen Wunsch im Kreis der Funktionäre nach einer klaren programmatischen Linie", so Luger. Es gehe um eine "zukunftsorientierte Politik in der Mitte der Gesellschaft". Inhaltlich nennt er die drei auch aus Linz bekannten Themenschwerpunkte Arbeitsplätze, Digitalisierung und Klimaschutz. Dazu kommt die Stärkung des sozialen Netzes, besonders der Kinderbetreuung in ländlichen Regionen und eine klare Abgrenzung von der "rückwärtsgewandten schwarz-blauen Koalition im Land".

Der Wechsel an der Parteispitze soll bis spätestens Montag erfolgen, möglicherweise aber schon heute in einem Sonderpräsidium.

